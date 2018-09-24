Важное изменение по паспортам Молдовы скоро вступит в силу

Начиная с 10 октября 2018 года молдавские паспорта будут выдаваться с продленным сроком действия с семи до десяти лет.

Агентство государственных услуг напоминает, что граждане Республики Молдова могут одновременно иметь два действительных паспорта при условии, что персональные данные в двух документах идентичны. Это предусмотрено в Законе об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы.

Желающие могут получить новый паспорт, помимо того, что уже имеют, пока путешествуют. Сохранение старого документа дает возможность гражданам получить еще одну визу, пока они используют второй паспорт.

Уточняется, что заявление на получение нового паспорта можно оставить в любом мультифункциональном центре Агентства госуслуг независимо от места прописки. Те, кто находится за границей, могут обратиться на месте пребывания в дипломатические миссии Республики Молдова.

Для получения второго паспорта не обязательно представлять свидетельства о гражданском положении, если в личных данных заявителя не было изменений.

В ведомство напомнили, что соответствующие изменения в законодательстве вступают в силу с 10 октября 2018 года.

Согласно новому регламенту, срок действия паспорта гражданина РМ продлен с семи до десяти лет для людей старше 16 лет. Также получения паспорта гражданам больше не придется представлять справку о группе крови.