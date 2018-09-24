Конституционный суд рассмотрит вопрос о временной передаче полномочий президента

Конституционный суд сегодня должен дать ответ на запрос о временной передаче полномочий президента. В конце прошлой недели по этому вопросу в КС обратились депутаты ДПМ из-за того, что Игорь Додон повторно отказался назначить Николая Чубука и Сильвию Раду на должности министров.

Согласно Конституции, президент может отклонять кандидатуры только один раз, а если премьер-министр предлагает их повторно, он обязан подписать соответствующие указы.

Временную передачу полномочий президента Конституционный суд разрешал уже три раза. Впервые это произошло в октябре прошлого года. Тогда Додон отказался подписать указ о назначение нового министра обороны. Второй раз это случилось в конце декабря, когда он отказался поддержать назначение семи новых членов правительства. В январе глава государства не захотел промульгировать закон о борьбе с пропагандой. Всякий раз указы подписывал спикер Андриан Канду.