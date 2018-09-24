Молдавские спортсмены завоевали бронзу на молодежном чемпионате мира

Молдавские борцы Николай Граммез и Василий Дьякон стали бронзовыми призерами чемпионата мира по борьбе среди молодежи, который проходил в словацком городе Трнава.

Николас Граммез победил в поединке с македонцем Фати Вейсели (15-5) в малом финале в весовой категории до 65 килограммов.

А Василий Дьякон выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг, благодаря победе (10-9) в очень напряженном поединке с иранцем Амиром-Хоссейном Мортезой Голи Кавуси.

Несколько дней назад Анастасия Никита стала чемпионкой мира в весовой категории до 59 кг. Республика Молдова представлена на чемпионате в Словакии 12 борцами.