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Спорт
Молдавские спортсмены завоевали бронзу на молодежном чемпионате мира
24.09.2018

Молдавские борцы Николай Граммез и Василий Дьякон стали бронзовыми призерами чемпионата мира по борьбе  среди молодежи, который проходил в словацком городе Трнава.

Николас Граммез победил в поединке с македонцем Фати Вейсели (15-5) в малом финале в весовой категории до 65 килограммов.

А Василий Дьякон выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг, благодаря победе (10-9) в очень напряженном поединке с иранцем Амиром-Хоссейном Мортезой Голи Кавуси.

Несколько дней назад Анастасия Никита стала чемпионкой мира в весовой категории до 59 кг. Республика Молдова представлена на чемпионате в Словакии 12 борцами.


 
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