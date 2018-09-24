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ПСРМ объявила еще пять кандидатур на парламентские выборы
24.09.2018

Социалисты объявили имена еще пяти кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся 24 февраля 2019 года. Это Михаил Катранюк – избирательный округ Оргеев, Олег Савва – избирательный округ Фалешты,  Михаил Пачу – избирательный округ Иванча, Геннадий Митрюк – избирательный округ Унгены и Николай Мельник –  избирательный округ Единцы.

Объявление было сделано в ходе митингов протеста против «грабительской политики проевропейского правления в течение последних 9 лет». Присутствующие выразили недовольство «действиями властей, которые не оставили народу надежды на лучшее будущее и вынуждают людей покидать свою страну».


 
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