Как заработать деньги в Молдове?

На самом деле, этот вопрос, каждый день, мучает миллионы людей по всему миру. Но в нашей стране, он особенно актуален. Чтобы вы понимали, 90 процентов моих знакомых мужчин, и 50 процентов женщин каждое утро, встают с постели именно с этим вопросом в голове.

Они не могут нормально жить, спать, есть, они думают, как выжить. Причем парадокс заключается в том, что большинство из них каждый день хорошо питаются, деньги как-то зарабатывают, и на карманные расходы, и на бензин имеют…а все равно, никак не могут перестать думать о будущем. Мужчины даже размножаться не хотят. Они не думают о сексе каждые 5 минут, как уверяют психологи. Они думают, где денег взять.

Отсюда – миграция населения. Отсюда – комплексы. Отсюда постоянное недовольство собой и положением дел в стране. А ведь ответ на то, как заработать, на самом деле, очень прост.

Вообще, друзья, жизнь – штука простая. И любовь, и деньги, и секс, и политика, да все сферы нашей жизни – вещи простые. Усложняет их только наша голова. Вернее, вавки в наших головах. Тараканы.

Что мы делаем, когда хотим заработать денег? Ищем руководство, как это сделать. Залезаем в учебники, смотрим ютуб – каналы, которые ведут очень сомнительные люди, ходим на всякие тренинги, которые ведут не менее сомнительные коучеры (как это модно сегодня говорить) и «едим лапшу», что они нам скармливают за деньги.

А что они говорят? Да все одно и то же. Любой тренинг, если хорошенько разобрать его по частям, состоит из стандартных пунктов. Это все одни и те же яйца, только сбоку. Что они советуют?

Идти по головам.

Скажу вам как человек из сферы ТВ, где не просто принято ходить по головам, а это считается нормальной рабочей атмосферой, что совет – «Ломай всех на своем пути» - ерунда!

Объясню на примере: один мой знакомый, менеджер среднего звена, который работает в крупной молдо – немецкой компании жаловался:

«Натали, ты не представляешь, как тяжела жизнь менеджера среднего звена! Тебе нужно обходить конкурентов, давить подчиненных, чтоб они тебя уважали, «целовать в попку» начальника, которого ты ненавидишь, и есть, есть, есть каждый день оскорбления! До того момента, пока тебя не повысят!»

Казалось бы, логичная схема. У всех так.

Да нет друзья, не у всех. Каждый из нас зарабатывает деньги по-разному. Просто этот менеджер, считает, что заработать можно только так. Психика у него такая: чтоб что-то получить, нужно это обязательно выстрадать. И если ты ему скажешь, что в мире есть масса людей, которые зарабатывают не напрягаясь, и не издеваясь над собой, он в жизни в это не поверит. У него –то не так.

К тому же, денег с зарплаты ему вполне хватает. Он имеет в районе 2000 евро ежемесячно, для Молдовы зарплата хорошая. Он хочет больше. И ради этого готов: унижаться, лезть по головам, глотать обиды от начальства и чувствовать себя неполноценным, день за днем.

Возвращаясь к журналистике, да и вообще в любой офис, в который вы попадаете и чувствуете, что там очень сложный коллектив, вы должны понимать: вы просто работаете среди людей с тяжелой психикой. Ни больше, ни меньше. Если вас это устраивает – вперед. Если нет – меняйте средство заработка и свою жизнь. Чтоб заработать денег, ломать себя не нужно. Вы портите здоровье. Ваш организм, несчастный день за днем, начинает болеть. В итоге, получив долгожданную зарплату, вы 80 процентов отдаете на лекарства.

Учитесь строить деловые отношения на уважении к себе, и к партнеру. К вам будут относиться с должным уважением тоже.

Найти общий язык с начальством.

Да, пипец!

Очень печальный совет. Ну прям очень.

Найти общий язык с начальством означает только одно – подлизываться. Давайте будем откровенны, друзья. Если ты подлизываешься – ты прогибаешься. Если ты прогибаешься – тебя перестают уважать и начинают использовать. Если начинают использовать – тебе не платят денег, потому, что, итак, тебя можно использовать на халяву.

Вот к чему ведет подлизывание к начальству.

Но мы –то по-другому рассуждаем. Нам кажется, что мы ЛОЯЛЬНЫЕ! Что мы МУДРЫЕ! Люди, которые умеют находить общий язык со всеми. В итоге, день за днем, мы слушаем от человека, который не отличается большими способностями, а просто стоит выше нас по должности, что мы – «безмозглые», «не умеющие», «тупые», «никому не нужные». Ради 400 – 10000 евро в месяц.

И так всю жизнь. В итоге, в 45 лет ты толком ни карьеры не построил, ни семью не сделал, и боишься до смерти потерять эту работу. Потому что, за годы унижения – начальник таки сумел тебе вдолбить, что ты больше ничего из себя не представляешь.

Я ничего не имею против начальства. Люди – бывают разные. У меня у самой были разные боссы.

Но работать, на мой взгляд, можно только с тем, кто тебя делает лучше и воспринимает как равноценного партнера. В Европе уже давно осознали, что пряник работает лучше кнута. Те же самые финны. Если сотрудник не тянет- они отправят его на курсы повышения квалификации, садятся с ним за одну парту, и обучают снова, чтоб вложить в него, и затем получить в два раза больше. Да, друзья, так тоже бывает!

Пахать как проклятый, и тогда все придет.

Я бы с радостью сказала студентам, которые сейчас поступили на первый курс, и хотят чего-то добиться, что вся эта лапша про «Пахать как проклятый, и деньги к тебе придут» - правда. Но мне их жаль, поэтому не буду врать.

Как только они начнут работать, они поймут, что жизнь нифига не справедлива. Что кто-то занимает высокие должности просто так. Ну, везунчик! Любит его фортуна! А кто-то всю жизнь работает как вол, и ничего не получает.

Кто-то просто родился в богатой семье. А кто-то пробивает себе дорогу сам.

На самом деле: «Работай и придет» - это всего лишь слова мамы и папы, которые мы слушали в детстве и поверили в них. Мамы и папы не виноваты. Их в действе тоже так учили. Свои родители. И не одно поколение родителей в это свято верило.

А вот придумал это идею человек, который работать не хотел, но отлично знал, как заставить других на себя и для себя работать. Он же придумал высказывания, вроде:

«Чтобы что-то получить, нужно это заслужить!»

«Успех требует жертв!» и так далее.

Я к чему это все пишу: для того, чтоб зарабатывать, пахать не нужно. Нужно думать, друзья. ГОЛОВОЙ. И получать удовольствие от процесса. Делайте то, что вам нравится, тогда, вы будете делать это постоянно и хорошо.

Нацеливайтесь на процесс, а не на результат, тогда успех придет к вам автоматом.

В общем, все эти идеи, которые нам дают на тренингах, кажутся мне полным бредом. И я не просто так об этом говорю: на протяжении всей жизни, я наблюдала за людьми, которые старались следовать подобным правилам, и сама им следовала. Для того, чтоб в один прекрасный момент понять: они нифига не работают. Правила эти.

Работает в жизни только одно главное правило. Правило жизни. Умение выживать. А по – человечески - уверенность в себе. И вот этого –то как раз, нам, как народу, и как людям, к сожалению, не хватает.

Мы не привыкли любить себя.

Мы не привыкли ценить свой труд.

Мы не привыкли вставать в хорошем настроении по утрам, и жить счастливо.

Мы не привыкли заниматься тем, что нам нравится и делать, что хотим.

Мы – поголовно, один за другим делаем то, что НАДО, положено, нам кто-то сказал и так далее.

В итоге, имеем то, что имеем: 90 процентов недовольного населения, которые встают в 6 утра, для того, что поехать на ненавистную работку, и заработать мизерную сумму денег. А потом, залезть в кредиты, для того, чтоб купить новый телефон и хоть как-то «понтонуться» перед окружающими.

Отвечая на вопрос, как заработать денег в нашей, да и в любой другой стране, скажу так: нужно учиться уважать и ценить себя. Уважать и ценить свой труд, тогда это будут делать другие.

Именно поэтому, уверенные в себе люди, редко работают на босса. Чаще всего, они работают на себя.

Автор статьи: Наталья Власова, журналист, телеведущая, блогер, SMM специалист.