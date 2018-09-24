Мошенники набрали кредиты на утерянный паспорт

Жительница столицы оказалась должна огромную сумму денег по кредитам, которые не оформляла. Женщина пять лет назад потеряла паспорт, а теперь имеет обязательства перед двумя разными микрофинансовыми компаниями на 20 тысяч леев.

Займы были получены летом этого года. Когда пришло время погашения ежемесячных платежей, женщина получила уведомления об оплате, пишет bloknot-moldova.md.

- Первый кредит на сумму 5 тысяч леев, уже плюс штрафы 2800, второй кредит от другой компании - на 13 тысяч леев. Я думаю, что могут быть еще кредиты, потому что так легко получить кредит через Интернет, отправив копию паспорта, - рассказала пострадавшая. Сотрудники компаний, выдававших займы, рассказали, что договоры заключаются онлайн, а деньги выдает «Почта Молдовы».

Жертва мошенников написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Юристы посоветовали женщине подать в суд на микрофинансовые организации, если уголовное дело не будет раскрыто и мошенника не найдут.