24 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Мошенники набрали кредиты на утерянный паспорт
24.09.2018

Жительница столицы оказалась должна огромную сумму денег по кредитам, которые не оформляла. Женщина пять лет назад потеряла паспорт, а теперь имеет обязательства перед двумя разными микрофинансовыми компаниями на 20 тысяч леев.

Займы были получены летом этого года. Когда пришло время погашения ежемесячных платежей, женщина получила уведомления об оплате, пишет bloknot-moldova.md.

- Первый кредит на сумму 5 тысяч леев, уже плюс штрафы 2800, второй кредит от другой компании - на 13 тысяч леев. Я думаю, что могут быть еще кредиты, потому что так легко получить кредит через Интернет, отправив копию паспорта, - рассказала пострадавшая. Сотрудники компаний, выдававших займы, рассказали, что договоры заключаются онлайн, а деньги выдает «Почта Молдовы».

Жертва мошенников написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Юристы посоветовали женщине подать в суд на микрофинансовые организации, если уголовное дело не будет раскрыто и мошенника не найдут.


 
Количество просмотров:
55
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.