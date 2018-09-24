Конституционный суд снова отстранил Игоря Додона от должности Президента

Сегодня 24 сентября Конституционный суд в чертвёртый раз временно отстранил от должности главу государства Игоря Додона.

Конституционный суд Республики Молдова дал положительное решение по запросу группы депутатов ДПМ, выступившихс запросом о временном отстранении Игоря Додона с поста президента страны. Подписать указы о назначении министров вместо президента может председатель парламента Андриан Канду или председатель правительства Павел Филип.

Также Конституционный суд отклонил прошение советника президента Адриана Лебединского, требовавшего отклонить запрос демократов, аргументируя это тем, что запрос был подан не председатеоем парламента, а депутатами, у которых нет таких полномочий.

В решении КС говорится, что данное постановление было принято в связи с повторным отказом Додона назначить двух министров, предложенных премьер-министром.

"В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру", - пояснил председатель КС Михай Поалелунжь.

Напомним, что в пятницу 21 сентября с запросом в КС обратились демократы после того, как президент Игорь Додон повторно отказался назначать Николая Чубука и Сильвию Раду на должности министров, передает eNews.

Это уже четвёртое по счёту отстранение от должности президента Игоря Додона. Ранее КС уже трижды отстранял Игоря Додона от президентских полномочий. Впервые это произошло в октябре прошлого года, когда Додон отказался подписывать указ о назначении нового министра обороны. В январе процедура отстранения Додона была проведена дважды, когда Додон отказался поддержать назначение семи новых министров, а также, когда глава государства отказался промульгировать закон о борьбе против пропаганды. Все три раза указы подписывал председатель парламента Андриан Канду.

Facebook, Enews