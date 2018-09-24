Игорь Додон: Конституционный суд совершил двойное беззаконие

Своим решением отстранить от должности президента, законно избранного прямым голосованием молдавских граждан, Конституционный суд совершил двойное беззаконие, заявил Игорь Додон. Глава государства отмечает, что конституционный орган свёл на нет его попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил временно исполняющему обязанности президента способствовать этому нарушению, передаёт IPN.

По словам Игоря Додона, Сильвия Раду не может быть назначена министром здравоохранения, труда и социальной защиты, исходя из ряда правовых положений, в том числе потому, что претендент на замещение высшей руководящей государственной должности должен иметь не менее пяти лет стажа по специальности/профилю соответствующей государственной должности. „Эти условия предъявляются к любому кандидату на любую государственную должность, и было бы странно, если бы министр, ответственный за отрасль, – а это ответственная государственная должность намного более высокого уровня, чем должность государственного служащего, – не соответствовал бы минимальным требованиям, предъявляемым к его подчинённым”, - отметил Игорь Додон в посте на Фэйсбуке.

В отношении Николае Чубука, предложенного на должность министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Игорь Додон пояснил, что эта кандидатура не соответствует критериям незапятнанности. „Представители власти прекрасно знают о допущенных им уголовных нарушениях, но всё равно настаивают на его назначении на столь важный пост. Сожалею, о том, что вместо того, чтобы остановить серьёзные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд даёт „зелёный свет” их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС”, - считает глава государства. Игорь Додон также отметил, что „представители власти и институты, которые они контролируют, просто не осознают серьёзность своих действий и их последствий”.

В понедельник, 24 сентября, Конституционный суд вынес решение, согласно которому председатель парламента или премьер-министр временно исполнят обязанности президента страны, чтобы издать указы о назначении двух министров, которых Игорь Додон отказался назначить на должности, как это предусмотрено законом, поскольку их кандидатуры были дважды предложены премьером.