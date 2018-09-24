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Здоровье
С начала сентября в Кишинёве зарегистрировали более 100 случаев дизентерии
24.09.2018

102 случая дизентерии зарегистрировали в столице с начала сентября. По данным муниципального Управления здравоохранения, в прошлом году в этот период не было ни одного заболевшего. По словам экспертов, больше всего подвержены этой инфекции дети.

Пациентов отправляют в инфекционную больницу. Дизентерия – это инфекционное заболевание, которое проявляется в виде спазмов в животе и диареи. Возбудители болезни попадают в организм человека с зараженной едой и водой.


 
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