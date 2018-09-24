Депутат Госдумы РФ счел решение КС по Додону попыткой госпереворота

Решение Конституционного суда Молдовы приостановить полномочия президента страны является вопиющим, по сути, это попытка под юридическим облачением осуществить госпереворот.

Так считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (ЕР), пишет ria.ru.

Конституционный суд Молдовы постановил, что председатель парламента или премьер могут вместо президента Игоря Додона назначить двух членов правительства; таким образом, суд временно приостановил полномочия президента по этому вопросу.

"Это, по сути, попытка госпереворота, облаченного внешне юридически. Очевидно. Что избиратели Молдовы, проголосовавшие за президента Додона, не получили желаемого результата, потому что политические противники и, прежде всего, парламент, который потерял давно всякое доверие избирателей, блокируют, используя разные возможности, прежде всего, факт полной подконтрольности Конституционного суда прорумынским силам Молдовы, блокируют любую инициативу президента или не дают ему прямым образом возможности выполнять свои обязанности", — сказал Затулин, подчеркнул, что решение КС является "вопиющим".

Депутат также напомнил о "странной" автомобильной аварии, которая произошла недавно с кортежем президента Молдовы.

"Ясно, что противники соцпартии и лично Додона перешли в наступление, рассчитывая, что с помощью вот этих действий тем или иным образом не дадут возможности партии социалистов добиться результатов на предстоящих парламентских выборах", — сказал Затулин.

Кортеж Додона попал в аварию 9 сентября. Президент Молдовы сообщил, что он сам и члены его семьи серьезно не пострадали. По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

Президент Молдовы назвал аварию, в которую попал его кортеж, "очень странной", и выразил надежду, что правоохранительные органы сумеют установить причину ДТП.