С чего начинается диктатура?

Это уже не скандал, не анекдот и не фарс, а новая, не имеющая аналогов в мире политика по-молдавски. Назовите хотя бы одну страну, где парламент в четвертый раз перехватывает полномочия президента !

Причина временного отстранения Игоря Додона от должности все та же - его несогласие с инициативой парламентского большинства. На сей раз "камнем преткновения" стали выдвинутые ДПМ кандидатуры на пост министра здравоохранения и министра сельского хозяйства в лице Сильвии Раду и Николая Чубука. Свое несогласие с инициативой партии Плахотнюка Игорь Додон объяснил тем, что Раду никогда не работала в медицинской сфере, а Чубук неоднократно уличался в коррупции.

Согласно Конституции Республики Молдова, именно указанные президентом факторы являются препятствием для назначения кандидатов ДПМ на министерские должности. Однако это совершенно не смущает ни партию Плахотнюка, ни судей КС. Как говорится - "Доктор сказал в морг, значит - в морг!" Назначили же экономиста командовать военными...

Можно много шутить про будущего министра здравоохранения, познания которой в медицине заканчиваются на том, как измерить температуру; можно посмеиваться над будущим министром сельского хозяйства, который не по наслышке знает, что такое коррупция. Но если учесть, что "пропихивание" некомпетпентных людей на министерские должности уже четвертый раз сопровождается "затыканием" президента, становится не до смеха.

Образцовое демократическое общество, к которому наши власти вроде как стремятся, предполагает разделение властей. А оно предполагает учет мнений всех ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной. Если же одна из них начинает перехватывать полномочия другой (которая, кстати, была избрана народным большинством), то это уже не демократия, а прямой путь к диктатуре...

Роман Арделяну