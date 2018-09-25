За каждого убитого кабана, зараженного вирусом, молдавским охотникам решили выплачивать 50 евро

Правительство Молдовы объявило о новой финансовой мере по экстренному предотвращению эпидемии африканской чумы свиней на территории страны.

Сегодня, 24 сентября, Кабинет министров принял изменения в нормативные акты, касающиеся охоты на диких животных. Охотничий сезон диких кабанов, лисиц и шакалов будет продлен с 26 февраля по 31 июля 2019 года. Увеличены квоты на кабанов, в том числе в охраняемых государством природных районах. Эти меры нацелены на уменьшение поголовья диких и защиты домашних животных.

- Чтобы повысить ответственность граждан за предотвращение африканской чумы свиней, люди, которые убьют дикого кабана, будут вознаграждены ANSA суммой в 50 евро, - сказал Юрий Ушурелу.

Сегодня также были внесены поправки к Рамочному регламенту водно-болотных угодий международного значения. Эти изменения позволяют охотиться на дикого кабана, шакалов и лисиц в случае вспышки инфекционных заболеваний.

План мер по борьбе и предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Республики Молдова был одобрен Комиссией по чрезвычайным ситуациям по инициативе Павла Филиппа. В Молдова зарегистрировано 15 очагов африканских чумы свиней, а соседние страны обнаружили, что важным источником передачи болезней является дикий кабан.

Ранее правительство решило выплачивать компенсации владельцам убитых свиней. Размер денежных выплат из бюджета определен. Всего на эти цели будет потрачен 1 миллион леев.