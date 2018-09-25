Андрей Нэстасе: В нашей борьбе за интересы граждан Республики Молдова нас поддерживает ЕНП

Председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе утверждает, что председатель Европейской народной партии (ЕНП) Джозеф Дол в курсе ситуации в Республике Молдова, и что возглавляемая им партия пользуется поддержкой влиятельной европейской политической семьи. Об этом лидер ППДП заявил в интервью для jurnal.md.

Как сообщает ТРИБУНА, в ходе интервью Андрей Нэстасе ответил на следующий вопрос: «После встречи с Вами в Брюсселе, глава ЕНП Джозеф Дол заявил, что парламентские выборы в Республике Молдова, намеченные на 24 февраля 2019 года, могут быть непризнанными, если не будут соблюдены международные демократические стандарты. Возможно ли это на самом деле?».

Андрей Нэстасе ответил : «Конечно, г-н Джозеф Дол прекрасно осведомлен о том, что здесь у нас положение все хуже и хуже. Он ясно сказал, а его слова обладают большим весом в европейских институтах, что в случае несоблюдения международных демократических стандартов, парламентские выборы в Молдове могут быть непризнанны. Политическая игра ДПМ в проевропейскую партию закончилась, теперь никто не верит их словам. У нас здесь должны произойти перемены, и они произойдут. В этом смысле нас поддерживает ЕНП. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы Молдова осталась на пути модернизации и демократизации», – отметил Андрей Нэстасе.



Андриана Кептине