Годами «эксперты» повторяют одно и то же, иногда даже устраивая маскарады. «Если бы Украины не существовало, тогда мы давно стали бы обычной губернией в составе русско-путинистской империи». Это фраза не самого удачливого молдавского политика Оазу Нантоя, который давеча решил порассуждать о геополитической обстановке в контексте выборов в Молдове и на Украине.

Рассуждает он об этом не в первый раз. Человек регулярно отрабатывает несколько тем, и это — одна из них. Другая — это Приднестровье, и тут то же самое: что ни заявление, то если и не провокация, то повод поспорить. Например, в этом году Оазу Георгиевич заявил, что выдача приднестровцам нейтральных автомобильных номеров - «неоправданная уступка». Хотя очевидно, что эта «уступка» сделает жизнь жителей региона намного проще.

А в августе Оазу Нантой выдал и вовсе уникальную мысль: по его словам, президент Молдовы Игорь Додон в 2014 году по заданию из Москвы занимался обустройством фейкового государственного образования «Буджак», в состав которого должны были войти районы на юге Молдовы и часть Одесской области. Заявил это Оазу Нантой... украинским СМИ. Из фактологии — участие Игоря Додона в референдуме, который случился в Гагаузии в 2014 году. И все! Несостыковочка одна и самая главная: Гагаузия никакую Республику Буджак не формировала, а заявила, что требует возможности самоопределения в случае утери Молдовой суверенитета. Согласитесь, это две принципиально разные вещи.

Слушаешь сейчас (или читаешь) Оазу Нантоя и задаешься вопросом: ну не устал ли человек повторять одно и то же? Одну и ту же мысль доносить раз за разом, даже использовать те же самые формулировки? Читать из одной и той же методички, причем не самой удачной? Мыслить в одном направлении? Вам не кажется, что человек пытается выдавить из себя громкое заявление и ему совершенно все равно — правда его заявление или ложь?

Господин Нантой обратил на себя внимание — это правда. Он сделал это и тогда, когда вышел в эфир в балаклаве и с бейсбольной битой в руках, на которой была георгиевская ленточка. Сейчас маскарадов нет, но смысл один и тот же. Сытно жить не запретишь... Ни гоподину Нантою, ни его коллегам, коих в Молдове предостаточно: рассуждайте о Новороссии до бесконечности, пока другие занимаются реальными вещами. А России могли бы и спасибо сказать, что кормятся за ее счет, хотя Москва к этому руку не приложила.

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РОМАН ВЛАДИМИРОВ