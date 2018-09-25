Сергей Назария: "У нас навязанное прошлое"

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Общество
В интервью сотруднику журнала «Историк» Олегу Назарову исполнительный директор ассоциации историков и политологов «Pro-Moldova» Сергей Назария рассказал о том, что собой представляют молдавские учебники истории.
История румын среди «извечных врагов румын»
- Историю начинают изучать в 4-м классе в виде «истории румын», преподнося ее в качестве отечественной. Затем в рамках гимназического цикла (5-9 классы) изучаются «история румын» и всеобщая история от античности до XXI века. Это два разных учебника под одной обложкой. В лицее все повторяется на более сложном уровне: 10 класс – античность и средневековье, 11 класс – новое время и 12 класс – новейшее.
Идеологической концепцией всех учебников является румынизм, в политическом плане ее сторонники выступают за «объединение всех румын в единое государство». Республику Молдова они называют «вторым румынским государством». Все соседние народы и национальные меньшинства представлены как «извечные враги румынского рода».
Румынисты не признают молдавский народ, законность молдавского государства, интерпретируя его как историческое недоразумение, как продукт сталинизма и выступают за присоединение «румынской земли» Бессарабии к «родине-матери Великой Румынии».
- Отличаются ли концептуально и идеологически учебники, написанные разными авторами?
- Концептуально и идеологически все учебники идентичны, отличия в нюансах. Однако все они недопустимо противоречат европейским демократическим принципам, рекомендациям Совета Европы, носят антигосударственный, ксенофобский характер и сильно мифологизированы (факт, отмеченный неоднократно самими европейцами).
Начиная с 1990 года наша история мистифицируется и заменяется румынской при прямом участии властей. Гуманитарная политика отдана на откуп соседнему государству. Докатились до позорища: нам как колонии румыны пишут и издают учебники. Причина всего этого очень ясно изложена первым послом Румынии в нашей стране Марианом Енаке: «Тезисы „Большая Молдова”, „молдавский народ”, „молдавский язык”… могут представлять реальную опасность для территориальной целостности Румынии».
Цель «истинных румынских патриотов» - конструирование «правильного» будущего с помощью отлакированного прошлого, что есть мифотворчество. Задача румынистов в ликвидации независимого Молдавского государства руками самих «бессарабских румын».
Меньшинства как «главные эксплуататоры румын»
Учебники и многие «научные труды» по той же «истории румын» наполнены ненавистью ко всем соседним странам и народам, а проживающие совместно с «румынами» меньшинства представлены в качестве «пятой колонны», «главных эксплуататоров румын». Вот характерная фраза из учебника: «Настоящие отбросы, все эти поляки, греки, армяне и евреи, загрязнившие Кишинев» (Demir Dragnev, Ion Varta. Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a XI-a de liceu. Chişinău, 2002)!
Историческое воровство у славян и венгров
- Каким событиям в истории Молдавии уделено особое внимание и почему?
- Молдавские учебники - образчик мистификаций и фальсификаций.
Учебники пронизаны историческим воровством.
Например, Янош Хуньяди, венгерский феодал, представлен как «румын» Янку де Хунедоара. Король Матияш Хуньяди по прозвищу Корвин представлен с румынским именем Матей Корвин. Руководитель крестьянского восстания Дьердь Дожа – Георге Дожа. То же касается и истории так называемого «Румынско-Болгарского государства» во главе с так называемым «румыном» «Ионицэ Калояном»; «румынские» государственные формирования, возглавляемые людьми с именами какого угодно происхождения, только не «румынского»: Клад, Атум, Менуморут, Литовой, Сенеслав (перекрещенный в Сенеслау), Сестлав, Добротич и др. – славяне, хазары, куманы в наших учебниках все румыны. Такого же характера мифы и о «политическом объединении Румынских государств» под руководством Михая Витязул (Смелого). А утверждение «о представительном собрании «сословий» средневековых румынских государств (XV-XVII века)»?! Трудно понять, чего больше во всем этом - невежества или лжи.
«Румынский народ» и «Румынская страна» в венгерских летописях?
Еще лживее тезис о том, что якобы «летописи Молдовы, Мунтении и Трансильвании свидетельствуют о существовании в этом пространстве одного этноса – румынского народа, осознающего свое этническое, языковое и культурное единство». По-видимому, авторы либо не читали эти летописи, либо они баснописцы. Летописи Трансильвании писали венгры, и «единство румынского народа» их совершенно не заботило. А в молдавских летописях о румынах написано только одно – «мунтенцы хуже турок». Где тут «единство румынского народа»? Ион Некулче, выдающийся молдавский летописец XVIII в. и сподвижник Дм. Кантемира, понятия не имел о румынах!
О безграмотности некоторых авторов.
Доктор наук, профессор Петренко пишет: «В середине сентября 1941 года германские войска начали операцию „Тайфун”». На следующей странице узнаем, что операция началась в первой декаде сентября, а в следующем абзаце – что «наступление германских войск началось 30 сентября» (Петренку А. Всеобщая история. 1918-2001. Chişinău, 2001). Ученик должен гадать? И это лишь один из почти сотни примеров грубого незнания фактов этим автором, щедро рассыпанных им на страницах учебников для IX-го и XII-го классов.
Петренку совершает «историческое открытие», утверждая, что «советские военные силы начали операцию по взятию Берлина» 26 апреля! Не знает он и географии, заявляя, что английская и французская империи находились в Европе. Я в Европе обнаружил только метрополии.
В другом учебнике для XII-го класса (Istoria universală. Epoca contemporană. Chişinău, 2006) автор (Nicolae Enciu, доктор наук, профессор, его «научный редактор» – член-корреспондент АНМ Demir Dragnev) сообщается, что «в канун Первой мировой войны союзниками являлись лишь Франция и Россия, Англия же была лишь их симпатизантом и находилась вне конфликта», что «Парижская мирная конференция освятила распад царской империи, признав… и объединение Бессарабии с Румынией», что вьетнамская война была начата вьетнамцами в 1947 году (а не французскими колониалистами в 1946-м), что в Палестине в 1947 году Великобритания якобы подверглась сионистскому террору! Запредельно и утверждение о том, что на Тегеранской конференции «Сталин заявил о намерениях касательно Балканской Европы и о желании СССР получить выход к теплым морям в Азии». Чего здесь больше: элементарной глупости или сознательных фальсификаций?
Все события истории Молдавии интерпретируются исключительно как румынские, а не молдавские. Особое внимание оказано 1812, 1918, 1940 и 1944 годам: присоединение к России и СССР - оккупация, аннексия королевской Румынией - воплощение многовекового стремления «всех румын к объединению».
Это подметили и европейские эксперты: «Молдавские учащиеся... усваивая такой предлагаемый им материал, выходят из школы с необъективным восприятием прошлого своего народа. Они продвигают такое представление прошлого в свое будущее и неизбежно передают грядущим поколениям. Таким образом, у исторических мифов, необъективных и ложных, долгая жизнь» (Recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. С. 7-8).
«Мигранты, никак не повлиявшие на коренное население»
- С какого века на страницах молдавских школьных учебниках истории присутствуют Россия и русские?
- Проживавшие веками (с V века) на территории Молдовы славяне представлены как мигранты, никак не повлиявшие на «коренное население». История Древней Руси представлена относительно нейтрально, но политика России - как «агрессивная и экспансионистская» начиная с Прутского похода Петра Великого в Молдавию в 1711 году.
История, пропагандирующая русофобию
- Как повод для пропаганды ненависти к России и всему русскому. Освободительные русско-турецкие войны представлены как бедствие для коренного населения: «Россия пытается замаскировать свои агрессивные намерения, провозглашая себя защитницей христиан, порабощенных мусульманами» (Dragnev D., Varta I. Istoria românilor. Epoca modernă. Partea I. Manual pentru clasa a VII-a”.Chişinău, 2011). Далее: «Российские войска вели себя как настоящие оккупанты»; «Российская военная оккупация во время войны (1828-1829 гг. – С.Н.) была ужасающей и сопровождалась многочисленными актами произвола, насилия, принудительного труда, реквизиций, эпидемий, эпизоотий и даже голода» (Dragnev D., Varta I. Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a XI-a de liceu).
Описывая русско-турецкие войны, авторы стремятся внушить ученикам русофобские настроения: «После 1829 года по своим разрушительным эффектам опасность российского присутствия в Княжествах значительно превосходила турецкую в любое время до и после этого». В другом учебнике автор винит Россию в том, что она «сыграла отрицательную роль в судьбах стран и народов, попавших в ее сферу влияния, затормозив их развитие». Ученики узнают, что «в XIX-XX веках наиболее разрушительной силой была Российская, а затем Советская империи, которые преследовали цель истребить румынскую нацию» (Vizer B. Istoria contemporană a românilor. Manual pentru clasa a IX-a. Chişinău, 2011).
Приводятся «данные» об «экономических обязательствах, навязанных румынским княжествам оккупационной царской армией (в 1768-1854 годах)» в размере «200 миллионов лей золотом, то есть 64516 кг золота» (Dragnev D. Istoria românilor. Epoca modernă. Partea II (1850-1918). Manual pentru clasa a VIII-a). Получается, русским следовало бы эти средства вернуть румынам!
- Какие настроения доминировали в молдавском обществе накануне Первой мировой войны, многие ли симпатизировали Румынии и что написано об этом в учебниках?
- Отвечу словами румынского историка, бессарабца Александра Болдура: «Идея отделения Бессарабии от России была полностью враждебна бессарабскому общественному мнению… Тогда в среде лучших бессарабских интеллектуалов господствовало предубеждение против Румынии» (Boldur A. Arabescuri revoluţionare // Viaţa Basarabiei. 1935. Nr.3. С. 69-70).
Однако авторы учебников пишут о всякого рода «колонизациях» и «денационализациях», противопоставляя «иноземцев – украинцев, евреев, поляков, немцев, русских, болгар, гагаузов» – «румынам». Несусветной ложью является «тезис» «о румынском национальном движении в провинции между Днестром и Прутом». Примечательно, что авторы (видимо, непроизвольно) опровергают собственное утверждение о мнимом «национальном движении»: «эти требования молдаван были скорее социально-экономического, нежели национального характера»!
- Вскоре после распада Российской империи Молдавия была захвачена Румынией и до лета 1940 года находилась под румынской оккупацией. Что говорится об этом периоде истории в учебниках?
- Об этом периоде пишут как о «золотом веке» для нашего края…
- Неправы авторы современных учебников.
- Утверждается, что в 1941 году «румынские и германские части освободили Бессарабию и север Буковины». Гитлер и Антонеску представлены как освободители: войну они вели с целью освобождения советских народов из рабства. О массовом терроре оккупантов против мирного населения и геноциде полумиллиона евреев – ни слова. Достается Англии и США, которые, оказывается, после войны «предали» Румынию, предоставив ее в полное распоряжение СССР.
- Как изменилась по сравнению с советским временем трактовка характера и итогов Второй мировой войны?
- В учебниках освобождение Бессарабии в 1940 году представлено как «советская оккупация», а события марта-августа 1944 года - как «повторная оккупация». Естественно, нет понятия «Великая Отечественная война», а события 1941-1945 годов представлены как схватка двух агрессоров за мировое господство, а молдаване - как жертвы «сил мирового зла». Ни слова о том, что в Красной армии воевала против фашизма 391 тысяча наших дедов (более 80 тысяч ушли добровольцами), а в румынской – только 28 тысяч насильно мобилизованных (и ни одного добровольца), из которых 14 тысяч с оружием в руках перешли на сторону Красной армии.
- Какой показана история МССР?
Воспитание ксенофобов и апатридов
- Как влияют на умонастроения молодых молдаван учебники истории, по которым они учатся? Какое отношение к России и русским они формируют?
- Они воспитывают ксенофобов, которые должны ненавидеть Россию и русских, апатридов, не считающих Молдову своей родиной и стремящихся к объединению с Румынией. К счастью, пока, эти цели далеки до реализации.
Опираясь на поддержку многих граждан, в 2012-2015 годах ассоциация историков и политологов «Pro-Moldova» вела против правительства судебный процесс с целью отмены незаконного преподавания ксенофобского курса «Истории румын» и замены его курсом «Истории Молдовы» составной части всеобщей истории.
- Вы автор нескольких учебников. Почему они запрещены в Молдавии?
- Далеко не все труды по истории основаны на националистической, ксенофобской концепции. Есть монографии и альтернативные учебники истории, в 2009-2010 годах исключенные из образовательного процесса. В них исторические события описаны и с позиций интернационализма и толерантности, акценты направлены на сотрудничество между народами. Именно поэтому они и запрещены.
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