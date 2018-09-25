Сергей Назария: "У нас навязанное прошлое"

В интервью сотруднику журнала «Историк» Олегу Назарову исполнительный директор ассоциации историков и политологов «Pro-Moldova» Сергей Назария рассказал о том, что собой представляют молдавские учебники истории.

История румын среди «извечных врагов румын»

- Сергей Михайлович, как выстроен процесс изучения истории в школах Молдавии?

- Историю начинают изучать в 4-м классе в виде «истории румын», преподнося ее в качестве отечественной. Затем в рамках гимназического цикла (5-9 классы) изучаются «история румын» и всеобщая история от античности до XXI века. Это два разных учебника под одной обложкой. В лицее все повторяется на более сложном уровне: 10 класс – античность и средневековье, 11 класс – новое время и 12 класс – новейшее.

Идеологической концепцией всех учебников является румынизм, в политическом плане ее сторонники выступают за «объединение всех румын в единое государство». Республику Молдова они называют «вторым румынским государством». Все соседние народы и национальные меньшинства представлены как «извечные враги румынского рода».

Румынисты не признают молдавский народ, законность молдавского государства, интерпретируя его как историческое недоразумение, как продукт сталинизма и выступают за присоединение «румынской земли» Бессарабии к «родине-матери Великой Румынии».

Вслед за нацистской Германией изучаем историю по этнократическому принципу

- Отличаются ли концептуально и идеологически учебники, написанные разными авторами?

- Концептуально и идеологически все учебники идентичны, отличия в нюансах. Однако все они недопустимо противоречат европейским демократическим принципам, рекомендациям Совета Европы, носят антигосударственный, ксенофобский характер и сильно мифологизированы (факт, отмеченный неоднократно самими европейцами).

Авторы (граждане Молдовы и Румынии) заявляют, что «самая адекватная формула исследования/обучения истории – это история народа, а не государства» (Parasca P. Istoria românilor. Manual pentru clasa a V-a. Chişinău, 2011; Parasca P. şi Negrei I. „Istoria românilor. Epoca antică şi cea medievală. Manual pentru clasa a X-a”. Chişinău, 2011 и др.). Но не признают существования молдавского народа. В мировой истории есть лишь один прецедент изучения истории в школе по этнократическому принципу – это нацистская Германия, в которой изучалась «история арийского народа». В самой Румынии в 90-е годы также изучалась «история румын», но в 2000-м году это посчитали ошибкой.

В учебниках постоянно используется синтагма расистского характера «румынский род». Другие народы представлены как враги, мигранты и колонизаторы. Специалисты EOROCLIO (ассоциация преподавателей истории Европы) еще в 2002 году отметили: «Мы должны считать, что румыны были жертвами истории, других этнических сообществ». Там же, в Recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. Chişinău, 2002, с 28: «Нынешние методы преподавания-обучения истории румын... отражают националистическое отношение и тем самым неуважение к историям всех этнических и религиозных групп Молдовы. Эти методы будут по-прежнему создавать проблемы, поскольку они препятствуют пониманию и терпимости».

Начиная с 1990 года наша история мистифицируется и заменяется румынской при прямом участии властей. Гуманитарная политика отдана на откуп соседнему государству. Докатились до позорища: нам как колонии румыны пишут и издают учебники. Причина всего этого очень ясно изложена первым послом Румынии в нашей стране Марианом Енаке: «Тезисы „Большая Молдова”, „молдавский народ”, „молдавский язык”… могут представлять реальную опасность для территориальной целостности Румынии».

Цель «истинных румынских патриотов» - конструирование «правильного» будущего с помощью отлакированного прошлого, что есть мифотворчество. Задача румынистов в ликвидации независимого Молдавского государства руками самих «бессарабских румын».

Меньшинства как «главные эксплуататоры румын»

Учебники и многие «научные труды» по той же «истории румын» наполнены ненавистью ко всем соседним странам и народам, а проживающие совместно с «румынами» меньшинства представлены в качестве «пятой колонны», «главных эксплуататоров румын». Вот характерная фраза из учебника: «Настоящие отбросы, все эти поляки, греки, армяне и евреи, загрязнившие Кишинев» (Demir Dragnev, Ion Varta. Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a XI-a de liceu. Chişinău, 2002)!

В 2005 году была предпринята попытка отказаться от ксенофобского курса «Истории румын». Но в 2009-м, вопреки рекомендациям Совета Европы, страна вновь к нему вернулась.

Историческое воровство у славян и венгров

- Каким событиям в истории Молдавии уделено особое внимание и почему?

- Молдавские учебники - образчик мистификаций и фальсификаций.

К примеру, утверждается, что этногенез румын древнее этногенеза соседних народов и завершается в VII-VIII веках, что «процесс этногенеза привел к индивидуализации в VIII-IX веках румынского народа в пространстве между равниной Тисы, Днестром, Северными Карпатами и Македонией», что «румынский язык» «до начала VII века... почти сформировался... В VIII веке завершается процесс индивидуализации румынского языка»… (Parasca P. Istoria românilor. Manual pentru clasa a V-a; Parasca P. şi Negrei I. „Istoria românilor. Epoca antică şi cea medievală. Manual pentru clasa a X-a”; Dragnev D. Istoria medievală a românilor. Manual pentru clasa a VI-a. Chişinău, 2011).

Утверждение, что «подданные» «румынских государств» «самоидентифицировались как румыны», является экстраполяцией румынского менталитета XIX-XXI веков в Средневековье, это грубая, ничем не подтвержденная фальсификация. Известно, что термин «румын» в этническом смысле впервые появляется в Трансильвании в XVI веке, будучи в ходу в очень узком кругу. В Валахии он известен с XVII века как название категории зависимых крестьян (крепостных).

Учебники пронизаны историческим воровством.

Например, Янош Хуньяди, венгерский феодал, представлен как «румын» Янку де Хунедоара. Король Матияш Хуньяди по прозвищу Корвин представлен с румынским именем Матей Корвин. Руководитель крестьянского восстания Дьердь Дожа – Георге Дожа. То же касается и истории так называемого «Румынско-Болгарского государства» во главе с так называемым «румыном» «Ионицэ Калояном»; «румынские» государственные формирования, возглавляемые людьми с именами какого угодно происхождения, только не «румынского»: Клад, Атум, Менуморут, Литовой, Сенеслав (перекрещенный в Сенеслау), Сестлав, Добротич и др. – славяне, хазары, куманы в наших учебниках все румыны. Такого же характера мифы и о «политическом объединении Румынских государств» под руководством Михая Витязул (Смелого). А утверждение «о представительном собрании «сословий» средневековых румынских государств (XV-XVII века)»?! Трудно понять, чего больше во всем этом - невежества или лжи.

То же самое относится и к названиям средневековых городов Трансильвании (до момента ее вхождения в 1918 году в состав Румынии), отмеченных на страницах этих учебников: Варадинум (лат.), Нагиварад (венг.) – Орадя; Колошвар (венг.) – Клуж; Темешвар (венг.) – Тимишоара; Сегешвар (венг.), Сабург (нем.) – Сигишоара; Зотмар (венг.) – Сату-Маре; Нагибанья (венг.), Фрауенбак (нем.) – Бая-Маре; Важдахуньяд (венг.), Ейзенмаркт (нем.) – Хунедоара; Ноймаркт ам Мирош (нем.), Марошвашархей (венг.) – Тыргу-Муреш; Херманнштадт (нем.), Нагайшебен (венг.) – Сибиу, Кронштадт (нем.) – Брашов и т.д..

«Румынский народ» и «Румынская страна» в венгерских летописях?

Еще лживее тезис о том, что якобы «летописи Молдовы, Мунтении и Трансильвании свидетельствуют о существовании в этом пространстве одного этноса – румынского народа, осознающего свое этническое, языковое и культурное единство». По-видимому, авторы либо не читали эти летописи, либо они баснописцы. Летописи Трансильвании писали венгры, и «единство румынского народа» их совершенно не заботило. А в молдавских летописях о румынах написано только одно – «мунтенцы хуже турок». Где тут «единство румынского народа»? Ион Некулче, выдающийся молдавский летописец XVIII в. и сподвижник Дм. Кантемира, понятия не имел о румынах!

На страницах учебников почти повсеместно используется не термин «Валахия/Мунтения», как реально называлась страна с XIV до середины XIX века, а название «Румынская страна». Это грубая фальшивка. Оно не встречается ни в одном государственном официальном документе, ни в печати господаря, ни в государственном гербе. Именно это название в XIX-XXI веках было искусственно экстраполировано в прошлое для воспитания «новосозданных румын».

Как Великобритания подверглась сионистскому террору

О безграмотности некоторых авторов.

Доктор наук, профессор Петренко пишет: «В середине сентября 1941 года германские войска начали операцию „Тайфун”». На следующей странице узнаем, что операция началась в первой декаде сентября, а в следующем абзаце – что «наступление германских войск началось 30 сентября» (Петренку А. Всеобщая история. 1918-2001. Chişinău, 2001). Ученик должен гадать? И это лишь один из почти сотни примеров грубого незнания фактов этим автором, щедро рассыпанных им на страницах учебников для IX-го и XII-го классов.

Петренку совершает «историческое открытие», утверждая, что «советские военные силы начали операцию по взятию Берлина» 26 апреля! Не знает он и географии, заявляя, что английская и французская империи находились в Европе. Я в Европе обнаружил только метрополии.

В другом учебнике для XII-го класса (Istoria universală. Epoca contemporană. Chişinău, 2006) автор (Nicolae Enciu, доктор наук, профессор, его «научный редактор» – член-корреспондент АНМ Demir Dragnev) сообщается, что «в канун Первой мировой войны союзниками являлись лишь Франция и Россия, Англия же была лишь их симпатизантом и находилась вне конфликта», что «Парижская мирная конференция освятила распад царской империи, признав… и объединение Бессарабии с Румынией», что вьетнамская война была начата вьетнамцами в 1947 году (а не французскими колониалистами в 1946-м), что в Палестине в 1947 году Великобритания якобы подверглась сионистскому террору! Запредельно и утверждение о том, что на Тегеранской конференции «Сталин заявил о намерениях касательно Балканской Европы и о желании СССР получить выход к теплым морям в Азии». Чего здесь больше: элементарной глупости или сознательных фальсификаций?

Все события истории Молдавии интерпретируются исключительно как румынские, а не молдавские. Особое внимание оказано 1812, 1918, 1940 и 1944 годам: присоединение к России и СССР - оккупация, аннексия королевской Румынией - воплощение многовекового стремления «всех румын к объединению».

Это подметили и европейские эксперты: «Молдавские учащиеся... усваивая такой предлагаемый им материал, выходят из школы с необъективным восприятием прошлого своего народа. Они продвигают такое представление прошлого в свое будущее и неизбежно передают грядущим поколениям. Таким образом, у исторических мифов, необъективных и ложных, долгая жизнь» (Recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. С. 7-8).

«Мигранты, никак не повлиявшие на коренное население»

- С какого века на страницах молдавских школьных учебниках истории присутствуют Россия и русские?

- Проживавшие веками (с V века) на территории Молдовы славяне представлены как мигранты, никак не повлиявшие на «коренное население». История Древней Руси представлена относительно нейтрально, но политика России - как «агрессивная и экспансионистская» начиная с Прутского похода Петра Великого в Молдавию в 1711 году.

История, пропагандирующая русофобию

- Как подаются русско-турецкие войны?

- Как повод для пропаганды ненависти к России и всему русскому. Освободительные русско-турецкие войны представлены как бедствие для коренного населения: «Россия пытается замаскировать свои агрессивные намерения, провозглашая себя защитницей христиан, порабощенных мусульманами» (Dragnev D., Varta I. Istoria românilor. Epoca modernă. Partea I. Manual pentru clasa a VII-a”.Chişinău, 2011). Далее: «Российские войска вели себя как настоящие оккупанты»; «Российская военная оккупация во время войны (1828-1829 гг. – С.Н.) была ужасающей и сопровождалась многочисленными актами произвола, насилия, принудительного труда, реквизиций, эпидемий, эпизоотий и даже голода» (Dragnev D., Varta I. Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a XI-a de liceu).

Описывая русско-турецкие войны, авторы стремятся внушить ученикам русофобские настроения: «После 1829 года по своим разрушительным эффектам опасность российского присутствия в Княжествах значительно превосходила турецкую в любое время до и после этого». В другом учебнике автор винит Россию в том, что она «сыграла отрицательную роль в судьбах стран и народов, попавших в ее сферу влияния, затормозив их развитие». Ученики узнают, что «в XIX-XX веках наиболее разрушительной силой была Российская, а затем Советская империи, которые преследовали цель истребить румынскую нацию» (Vizer B. Istoria contemporană a românilor. Manual pentru clasa a IX-a. Chişinău, 2011).

Приводятся «данные» об «экономических обязательствах, навязанных румынским княжествам оккупационной царской армией (в 1768-1854 годах)» в размере «200 миллионов лей золотом, то есть 64516 кг золота» (Dragnev D. Istoria românilor. Epoca modernă. Partea II (1850-1918). Manual pentru clasa a VIII-a). Получается, русским следовало бы эти средства вернуть румынам!

- Какие настроения доминировали в молдавском обществе накануне Первой мировой войны, многие ли симпатизировали Румынии и что написано об этом в учебниках?

- Отвечу словами румынского историка, бессарабца Александра Болдура: «Идея отделения Бессарабии от России была полностью враждебна бессарабскому общественному мнению… Тогда в среде лучших бессарабских интеллектуалов господствовало предубеждение против Румынии» (Boldur A. Arabescuri revoluţionare // Viaţa Basarabiei. 1935. Nr.3. С. 69-70).

Однако авторы учебников пишут о всякого рода «колонизациях» и «денационализациях», противопоставляя «иноземцев – украинцев, евреев, поляков, немцев, русских, болгар, гагаузов» – «румынам». Несусветной ложью является «тезис» «о румынском национальном движении в провинции между Днестром и Прутом». Примечательно, что авторы (видимо, непроизвольно) опровергают собственное утверждение о мнимом «национальном движении»: «эти требования молдаван были скорее социально-экономического, нежели национального характера»!

- Вскоре после распада Российской империи Молдавия была захвачена Румынией и до лета 1940 года находилась под румынской оккупацией. Что говорится об этом периоде истории в учебниках?

- Об этом периоде пишут как о «золотом веке» для нашего края…

- В учебнике для IX класса Г. Палладе присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР названо «оккупацией», породившей «тяжелейшие последствия для коренного населения края». Напротив, молдавские газеты писали о том, что было сделано «оккупантами» всего за год для культурного и экономического развития Молдавии. Кто здесь прав?

- Неправы авторы современных учебников.

- В 1941 году Молдавия вновь на три года попала под власть друга Гитлера Иона Антонеску. Как это подается в учебниках?

- Утверждается, что в 1941 году «румынские и германские части освободили Бессарабию и север Буковины». Гитлер и Антонеску представлены как освободители: войну они вели с целью освобождения советских народов из рабства. О массовом терроре оккупантов против мирного населения и геноциде полумиллиона евреев – ни слова. Достается Англии и США, которые, оказывается, после войны «предали» Румынию, предоставив ее в полное распоряжение СССР.

- Как изменилась по сравнению с советским временем трактовка характера и итогов Второй мировой войны?

- В учебниках освобождение Бессарабии в 1940 году представлено как «советская оккупация», а события марта-августа 1944 года - как «повторная оккупация». Естественно, нет понятия «Великая Отечественная война», а события 1941-1945 годов представлены как схватка двух агрессоров за мировое господство, а молдаване - как жертвы «сил мирового зла». Ни слова о том, что в Красной армии воевала против фашизма 391 тысяча наших дедов (более 80 тысяч ушли добровольцами), а в румынской – только 28 тысяч насильно мобилизованных (и ни одного добровольца), из которых 14 тысяч с оружием в руках перешли на сторону Красной армии.

- Какой показана история МССР?

- Исключительно отрицательно, не было ничего положительного.

Воспитание ксенофобов и апатридов

- Как влияют на умонастроения молодых молдаван учебники истории, по которым они учатся? Какое отношение к России и русским они формируют?

- Они воспитывают ксенофобов, которые должны ненавидеть Россию и русских, апатридов, не считающих Молдову своей родиной и стремящихся к объединению с Румынией. К счастью, пока, эти цели далеки до реализации.

Опираясь на поддержку многих граждан, в 2012-2015 годах ассоциация историков и политологов «Pro-Moldova» вела против правительства судебный процесс с целью отмены незаконного преподавания ксенофобского курса «Истории румын» и замены его курсом «Истории Молдовы» составной части всеобщей истории.

- Вы автор нескольких учебников. Почему они запрещены в Молдавии?

- Далеко не все труды по истории основаны на националистической, ксенофобской концепции. Есть монографии и альтернативные учебники истории, в 2009-2010 годах исключенные из образовательного процесса. В них исторические события описаны и с позиций интернационализма и толерантности, акценты направлены на сотрудничество между народами. Именно поэтому они и запрещены.