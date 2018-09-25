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Авто
Предприятия, не заделывающие ямы на дорогах после ремонта, будут платить штраф
25.09.2018

Предприятия, которые на улицах столицы проводят ремонтные работы, а после этого не заделывают ямы, будут платить по 50 леев штрафа за каждый день задержки. Такое решение приняли в мэрии.

"На улице Петру Рареша осталась выемка в асфальте, такая глубокая, что перед ней приходится резко тормозить. Мне пришлось три раза звонить господину Бутучелу, чтобы эту яму заасфальтировали", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Исполняющий обязанности главы Управления транспорта и коммуникаций Виталий Бутучел заявил, что чаще всего не заделывают ямы предприятия Termoelectrica и Apă Canal. 352 участка в городе, где проводились ремонтные работы, просто засыпали щебнем.


 
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