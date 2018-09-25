Молдавская полиция обязала унионистов выплатить штраф: что произошло

Унионисты (сторонники объединения Молдовы и Румынии), которые провели 1 сентября марш в поддержку своей голубой мечты, оштрафованы на полторы тысячи леев. Поводом для этого стало то, что они заблокировали трассу национального значения.

В понедельник, 24 сентября, в управлении столичной полиции Буюкан заслушали организаторов унионистской манифестации. После чего им объявили, что они оштрафованы согласно 225 статье Кодекса о правонарушениях на 30 условных единиц (полторы тысячи леев — это, примерно, 90 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы). Такое наказание адепты объединения Молдовы и Румынии получили за то, что заблокировали дорогу, связывающую Кишинев с городом Страшены.

Организаторы марша заявили, что не согласны с принятым решением. Кроме того, по их словам, они сохраняют за собой право опротестовать решение полиции в судебной инстанции.

Ассоциации Credința Patriei, Unirea ODIP и Tinerii Moldovei объявили о проведении 1 и 2 сентября этого года на площади Великого национального собрания в Кишиневе мероприятия, посвященного идее объединения Молдовы и Румынии. Унионисты прошли маршем по центральным улицам Кишинева.

По данным правоохранительных органов, организаторы акции не следовали положениям Закона о свободе собраний. В частности, статья 18 этого документа предусматривает обязательство проводить манифестацию только в обозначенном месте и в течение времени, указанных в предварительном уведомлении.

По данным молдавской полиции, участники марша унионистов намеренно заблокировали дорогу в Скулянском переулке.

"В то же время эти действия игнорируют положения статьи 8 пункта (с) Закона о свободе собраний. Таким образом, правоохранительные органы после обращений к участникам манифестации разблокировали транспортную артерию для того, чтобы избежать нарушения прав человека на свободное передвижение", — отметили в инспекторате полиции.

Тогда же полиция получила сообщения о том, что в автобусах унионистов находились запрещенные предметы, в том числе и взрывоопасные.

Согласно данным многочисленных социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против присоединения республики к соседней Румынии.