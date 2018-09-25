Бая – первая столица Земли Молдавской

Бая является одним из старейших поселений на севере Молдовы, засвидетельствованных документально, согласно печати, в 1300 году. Следы жизни в этих местах, однако, гораздо древнее – они датированы эпохой бронзы и неолита. В ходе археологических раскопок были обнаружены и идентифицированы кремневые и керамические изделия, принадлежащие прекукутенской культуре.

Здешнее поселение было укреплено земляными валами. Позднее, начиная с первой половины XIII века, в культурных слоях появляются фрагменты керамики, сохраняющие черты гончарных изделий типа Дриду и Рэдукэнень, что демонстрирует наличие в этих местах коренных народов. Со второй половины XIV века в зоне появляются немцы (сасы), венгры, которые сыграли ведущую роль в урбанизации поселения.

В начале второго тысячелетия поселение становится торговым местечком, процесс урбанизации стимулируется сильнее, чем в других близлежащих населенных пунктах, благодаря плодородию почвы и богатству месторождений. Но процветание поселения связано прежде всего с его расположением на древнем и важном европейском торговом пути, который соединял Молдову с торгово-ремесленными центрами Трансильвании, Венгрии, Польши и т.д. Торговое местечко, существовавшее до основания централизованного Молдавского государства, было центром одной из первых и самых важных политических формирований в северной Молдове. Первоначальное и наиболее часто используемое название поселения было Молда или Молдова, город обычно называли и Молдавия, Civitas Moldaviensis, а также Stadt Molde sau Stadt Mulde.

«Тыргул Молдовей» был, конечно, самым важным политическим, экономическим и культурным центром того времени. Доказательством этого является тот факт, что он дал имя всей территории к востоку от Карпат. Это следует из знаменитой печати города, на которой, по мнению специалистов в геральдике, изображен олень святого Герберта, покровителя охотников. Однако символика герба может иметь гораздо более древний смысл, отсылая к традициям даков, следы которых до сих пор сохранились в зимних обычаях, связанных с культом оленя. На печати выгравирована надпись «Sigillum Capitalis Civitatis Moldaviae Moldaviensis Terrae», то есть «печать города Молдавия, столицы Земли Молдавской».

После мнению некоторых исследователей, Бая была столицей Молдовы почти два десятилетия, в течение которых вокруг этого города творилась сама история Молдовы. Отсюда во времена правления Лацку Водэ столица была перенесена в Сирет, а во время Петра Мушата – в Сучаву. Широкая и гармоничная Долина Молдовы – это место, где зародились основы более позднего государства – величественной Земли Молдавской. Поселения, расположенные на правом берегу реки, имеют очень древнее происхождение. Это Мэлиний луй Лабиш, поселение, которое столетиями раньше называлось Стэнилешть или Богдэнешть и упомянуто документально до Петра Рареша как Орцешть, Богата, и где древняя традиция отмечает разработку месторождений еще с римских времен, с рудниками, работающими в феодальный период. И, не в последнюю очередь, это Бая – «Тыргул Молдовей». Документальные данные и археологические исследования показывают, что Бая – Civitas Moldavia – сыграла роль торгового центра Долины Молдовы, затем – резиденции местного князя или воеводы, лидера политического формирования в Долине Молдовы. Таким образом, это древний город, уходящий своими корнями к временам, предшествующим великому татарскому вторжению в 1241 году. Он появляется на картах того времени, как например, на известной карте 1339 года «Каталан портолано» А. Дулкерта, где он указан как крупнейший город к востоку от Карпат под названием «Civitas Moldaviae». Под этим же названием Бая упоминается и в актах интронизации господаря Молдовы Богдана I. В городе была процветающая экономическая жизнь: много водяных мельниц, производились хорошего качества ткани, которые были предметом интенсивной торговли. Документы отмечают существование в городе скорняков, меховщиков, портных, сапожников, гончаров, каменотесов, каменщиков и мясников.

Помимо всего этого были «сладницы», небольшие пивоваренные заводы, поскольку пиво было популярным напитком в городах подгорья Молдовы. Здесь торговали крупные негоцианты, которые экспортировали за границу ткани, воск, меха, скот, ягнят, шкуры и кожу и для которых были введены некоторые торговые пошлины, о чем свидетельствует документ, изданный господарем Александром Добрым в 1407 году. Предполагается, что в Бае работали, по крайней мере с XV века, пекарни, и многие горожане не пекли хлеб дома. Доказательством этого является тот факт, что в ходе археологических раскопок в большинстве домов не было найдено никаких зерновых.

В документах, наряду с именами ремесленников из Сучавы и Бырлада, упоминаются и мастеровые из Баи, которые занимались обработкой шкур и мехов, и есть свидетельства, что с середины XV века молодых людей из Молдовы отправляли учиться этому ремеслу в трансильванские города. К концу XV века в Бае документально засвидетельствованы 14 подмастерьев сапожников, которые принадлежали к «Братству Святого Иоанна» в Сибиу, но в документе нет сведений о том, когда этим ремеслом начали заниматься в Бае. Гончарное дело также занимает важно место среди ремесел того времени. Монеты, обнаруженные в Бае, не являются частью единой казны, что говорит об интенсивном торговом обмене в этой зоне.

Следует отметить, что 133 идентифицированных монет могут относиться к периоду 1375-1666 годов. Из них 75% изданы молдавскими правителями, а 25% – иностранной чеканки. Этодоказывает, что развитие было во многом обусловлено внутренней экономикой. Значение города, который, по-видимому, был столицей Молдовы и во времена Драгоша, и во времена Богдана I, подтверждается тем, что он был окружен частоколом с тяжелыми деревянными воротами, которые закрывались ночью, как свидетельствует летописец Бонфиниус столетие спустя, во время правления Штефана Великого. На холме к югу от города была построена каменная крепость, которая в следующих веках была известна как «Четэцуя», хотя ее руины сегодня уже не известны. Пять веков назад облик города напоминал трансильванские города с центральной площадью, на которой возвышался римско-католической кафедральный собор в готическом стиле, построенный Маргаретой, супругой Александра Доброго. Здесь соединялись дороги, которые вели во все направления. Вокруг площади были расположены торговые дома и ремесленные мастерские, и к реке Молдова, по берегам каналов, выстраивались мельницы.

В отличие от центра типа бурга, окраины имели облик подгорных поселений, с добротными деревянными домами (Бонфиниус, XV век), окруженными небольшими садами. Четэцуя надзирала с соседнего холма, а город был огражден только деревянным частоколом. Управление города было таким же, как в трансильванских городах, и состояло из солтуза (городской голова) и нескольких старейшин, избранных от ремесленников и торговцев. Ряд документы свидетельствует, что молодые люди из Баи отправлялись на учебу в университеты Праги, Вены и Кракова. Утверждается, что эти молодые люди сначала изучали латынь в одной из грамматических школ города, потому что в тех университетах обучение было на латыни. Помимо экономического значения, Бая играла и важную религиозную роль. Большинство населения города были католиками. В городе располагался францисканский монастырь, существовавший около 1345 года, когда обитель упоминалась как часть «викариатства России», одно из территориальных подразделений монашеского ордена наряду с Хотином, Сиретом, Четатя Албэ и Килией.

Позднее саксы построили храм в честь Святой Троицы, который до 1413 года был единственным в городе. Около 1377 года Мушата или Маргарета Мушата, мать господарей Петра и Романа Мушатов, построила для францисканского монастыря большую церковь. Папский посланник Бандини, который посетил Молдову во времена правления Василе Лупу (1634-1653), оставил подробное описание некоторых поселений Молдовы, в том числе и Баи, о которой он писал, что столетием раньше католическое население здесь насчитывало около 6000 душ, но молдаване были более многочисленны.

Это позволяет предположить, что в городе проживали около 15 тысяч душ – большая цифра по тем временам. Кроме руин, которые напоминают о церкви, основанной Александром Добрым для своей госпожи Маргареты, другим значительным историческим памятником является Свято-Георгиевская церковь, основанная Штефаном Великим после победы над венгерским королем Матвеем Корвиным. Она называется Белой церковью, потому что никогда не была расписана. Может казаться просто совпадением, но и Путна, самое большое ктиторство Штефана, тоже не была расписана.

О Путне летописец Ион Некулче пишет с чужих слов: «более позолочена, чем расписана». В Бае находится еще один красивый исторический памятник – Успенская церковь, построенная Петром Рарешом в 1532 году. На картине обета изображен ктитор Петр Рареш вместе с женой Еленой и одним из сыновей, возможно Илиашем. Хотя Бая перестала быть столицей Молдавского государства, город по-прежнему оставался важным центром торговли и ремесел в этой зоне. Александр Лэпушняну по привилегии, предоставленной в 1561 году, установил здесь четыре ярмарки в год, которые чередовались с другими тремя, которые были организованы в Бистрице.

Если в 1599 году в Бае проживали 3000-3500 семей, то с XVII века город начал приходить в упадок. Падению значения этого города способствовал ряд причин: - торговля Молдовы была переориентирована на юго-восток; - отношения с Бистрицей и Родной ослабли, и старый торговый путь, который здесь проходил, был покинут; - возросла роль Кымпулунг-Молдовенеск и других населенных пунктов Трансильвании; - ремесленники и купцы переезжали в другие ремесленные центры. Помимо перечисленных причин, свою роль в упадке города сыграли и некоторые политические события, такие как осада Вены в 1683 году, что вызвало неуверенность и спешное бегство из Баи торговцев и ремесленников, которые искали убежища либо в Польше, либо в Трансильвании. В документе 1768 года впервые говорится об аграризации поселения – упоминается «село Бая, которое раньше было торговым местечком».

Позже ситуация усугубилась появлением на холме, к северу от села, нового торгового местечка – Фэлтичень, которое было основано в 1780 господарской грамотой и стало пограничным местечком, когда Австро-Венгерская империя аннексировала север Молдовы. В последующие годы численность сельского населения уменьшилась, экономическая деятельность становилась все более ограниченной, упадок становился все явственнее, особенно впоследствии разлива реки Молдова, которое вызвало большие разрушения. Старые здания были снесены, городская крепость уже долгое время была в руинах, и сейчас неизвестно ни место господарского двора XVI века, ни место центральной площади и главных улиц, ни место, где располагались важные здания времен процветания города.