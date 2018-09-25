Опрос: ПСРМ суммарно получает больше голосов, чем все партии, которые могут пройти в парламент

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные сегодня, 25 сентября.

Так, согласно этим данным, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Партию социалистов проголосовали бы 47,3% определившихся с выбором граждан. Суммарно это число больше, чем набрали бы все остальные партии с шансом преодолеть избирательный порог. За партию "Действие и солидарность” готовы проголосовать 15,4% избирателей, за Демпартию – 14,5%, за партию "Платформа DA” – 13,7%.

В то же время исследование показало, что Партия социалистов является формированием с наибольшим доверием граждан.

По данным опроса, ПСРМ доверяют 47,9% граждан страны, что в разы больше, чем доверие к остальным партиям.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова с 1 по 12 сентября текущего года. В исследовании приняли участие 1191 человек из 77 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%