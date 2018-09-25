Reuters: США приняли больше молдавских беженцев, чем сирийских

После прихода в Белый Дом президента Дональда Трампа, иммиграционная политика США сильно изменилась, что привело к снижению числа беженцев, особенно это затронуло выходцев из мусульманских стран.

По данным Reuters, процент мусульманских беженцев в США за последние два года сократился втрое, а число беженцев из Европы за этот период увеличилось в три раза. Эти данные также свидетельствует о том, что число молдавских граждан, которые получили статус беженца в США в три раза превышает число сирийских беженцев, принятых в США, несмотря на то, что число беженцев из этой страны во всем мире превышает население Молдовы, передает zdg.md.

Согласно WorldData, в 2017 году около 2 323 молдаван запросили убежища в других странах. Наиболее востребованными странами были Германия, США и Нидерланды. Однако около 95% заявлений о предоставлении убежища были отклонены.

Согласно статистике, в 2017 году в мире насчитывалось около 68,5 млн человек, которые отправились в другую страну из-за войны или преследований. Из 68 миллионов беженцев около 53% составляют несовершеннолетние дети.