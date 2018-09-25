Намечена новая встреча Додона с Козаком

Президент Молдовы Игорь Додон намерен встретиться в среду, 26 сентября, в Москве со специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьером Дмитрием Козаком.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он написал в Facebook, что детали встречи обсудил с послом РФ в РМ Олегом Васнецовым, затронув также тему молдо-российского экономического форума, который состоялся в конце прошлой недели в Кишиневе, дав ему высокую оценку.

Собеседники рассмотрели и актуальные вопросы внутриполитической повестки в Республике Молдова.

Додон проинформировал российского посла о предстоящей поездке в Душанбе, где 27-28 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств СНГ.

"На полях" саммита пройдет ряд двусторонних рабочих встреч с некоторыми лидерами стран Содружества", - заметил Додон.

Первоначально встреча Додона и Козака планировалась на 12 сентября в Москве. Она не состоялась из-за того, что 9 сентября президентский автомобиль попал в ДТП, в котором получили травмы Додон, его мать и сын.