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Андриан Канду: "Разве нам нужен президент?"
25.09.2018

Сильвия Раду официально стала новым министром здравоохранения, а Николае Чубук – министром сельского хозяйства.

«Господин премьер-министр, я вас поздравляю, высоко ценю выбор, который вы сделали", обратился председатель парламента Адриан Канду к премьеру Павлу Филипу.

"Это важные области для Молдовы, сожалею о том, что происходит сегодня. Никто не может стоять выше закона и мы все должны соблюдать Конституцию. К сожалению, Додон предпочел не уважать законы. Любой государственный деятель должен чтить законы. Разве нам нужен президент? Может быть больше нет необходимости в институте президентства. Президент не несет ответственности за неудачи и успехи этого правительства. Нас поставили перед фактом и сегодня мы реализовали наши функции и атрибуты, предусмотренные Конституцией", - заявил председатель парламента Андриан Канду


 
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