Андриан Канду: В Молдове было 37 случаев отмены местных выборов

В истории Республики Молдова было 37 случаев отмены местных выборов. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду.

„Я был удивлен, узнав, что в Республике Молдова было 37 случаев отмены местных выборов. Речь идет о примэриях, местных советах. Судебные инстанции отменили местные выборы в некоторых общинах и в некоторых городах, в том числе в Комрате, например, потому что было нарушено избирательное законодательство. Таким образом, случай с местными выборами в Кишиневе не является исключением, это не новинка, но для Кишинева это первый случай. В стране были случаи нарушения законодательства, которые были наказаны. Во-первых, в этом нет ничего чрезвычайного”, - сказал он.

В то же время глава парламента отметил, что не видит предпосылок к тому, чтобы февральские парламентские выборы 2019 года оказались бы под угрозой, в то же время, те, кто участвует в избирательном процессе, не должны расслабляться, в первую очередь Центральная избирательная комиссия, чтобы выборы были свободными, справедливыми и законными.

По его словам, на парламентских выборах будет три вида наблюдательных миссий: короткие, средние и длинные, а информационная кампания уже началась.