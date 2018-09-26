Ложные и пропагандистские сообщения могут повлиять на результаты следующих выборов, эксперт

Ложные и пропагандистские сообщения в пространстве СМИ могут повлиять на результаты следующих парламентских выборов в Республике Молдова. Поэтому Молдова должна обеспечить себе информационную безопасность, заявили эксперты в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

Директор программ ИРСИ Viitorul Вячеслав Бербека сказал, что манипуляции и ложная информация являются очень большой проблемой, потому что если общество не будет знать, как реагировать на угрозы, тогда это негативно скажется на нем. В частности, с точки зрения следующих парламентских выборов, потому что такие сообщения могут повлиять на окончательные результаты выборов.

Эксперт отметил, что пропаганда, ложная информация и манипулирования являются результатом внутренней уязвимости Республики Молдова. Манипуляторские сообщения укореняются в Молдове. По его словам, роль, которую играет гражданское общество, недостаточна, поэтому необходимо, чтобы и государство вмешалось. „В последнее время, когда мы говорим о разработке и предоставлении ложных сообщений, можно разработать ряд концепций. Можем говорить уже о псевдо-экспертах, псевдо-власти, псевдо-СМИ, это люди, которые участвуют в предоставлении такой информации, которая играет важную роль”, - сказал Вячеслав Бербека.

Директор программ Ассоциации Promo-Lex Павел Постикэ считает, что каждое государство должно обеспечить себе информационную безопасность. По его словам, пропагандистские сообщения сформулированы, как правило, на основе опросов, через которые узнаются фобии людей, какие решения хотели бы они получить от фобий и их потребности. „И в основе этих фобий и потребностей людей порождаются заголовки, определенные новости, на самом деле изобретаются, распространяются в интернет-среде, после чего используются средствами массовой информации”, - сказал Павел Постикэ. По его мнению, все это делается для того, чтобы люди шли по неправильному пути.

Председатель Совета прессы Виктория Захария считает, что с информационной точки зрения, граждане в настоящее время не находятся в безопасности в Республике Молдова. По ее словам, некоторые редакции интенсивно тиражируют некоторые темы, особенно касающиеся беженцев и фобий, связанных с Румынией.