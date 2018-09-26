Фонтаны перед гостиницей Național очищены, но люди продолжают бросать в них мусор

Претура сектора Центр вывезла мусор, накопившийся в фонтанах перед гостиницей Național.

В ответе на запрос Агентства IPN отмечается, что были приняты меры по очистке и вывозу бытовых отходов, накопившихся внутри фонтанов и на близлежащей территории. Фотографии, сделанные во вторник на том же месте, показывают, что люди продолжают выбрасывать мусор в оба фонтана.

На прошлой неделе Информационное агентство IPN написало о том, что фонтаны перед гостиницей Național, не работающие с момента закрытия гостиницы, превратились в мусорные ямы, в которые прохожие выбрасывают стеклянные и пластиковые бутылки и другие бытовые отходы.

В понедельник, 24 сентября, в ходе оперативного совещания в примэрии вице-примар Нистор Грозаву сообщил, что фонтаны не находятся в ведении муниципальных властей, хотя этот участок и является публичной собственностью. В соответствии с поручением исполняющего обязанности генпримара Руслана Кодряну, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства должно попросить хозяйствующего субъекта, которому принадлежит расположенный по соседству магазин, установить урны для мусора, чтобы прохожие больше не выбрасывали мусор в фонтаны.