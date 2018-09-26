Почему молдавские дипломаты получают не зарплаты, а пособия

Вся молдавская дипломатическая каста имеет особенные привилегии. Постановлением правительства №182/2010 определена штатная численность посольств и консульств Молдовы за рубежом. А также должностные пособия. Не зарплаты, а именно пособия.

Какой закон регламентирует эти так называемые дипломатические пособия? Да никакой.

В статье 27 закона о дипломатической службе есть осторожная ссылка на то, что оплата труда (о пособиях речи нет) персонала учреждений дипломатической службы осуществляется в порядке, на условиях и в размерах, предусмотренных действующим законодательством. Однако в законе о системе оплаты труда в бюджетной сфере о дипломатах не упоминается. О пособиях – тоже. По тому же закону выплаты дипломатическим работникам в иностранной валюте не имеют статуса заработной платы.

При установлении размера выплат в валюте принимаются во внимание занимаемая должность, минимальная потребительская корзина в государстве пребывания, уровень риска и климатические условия. Для работающих в Молдове жара, холод и риски при определении минимальной корзины не учитываются. Кроме того, наша корзина - минимальная прожиточная. А корзина дипломатов - потребительская. Разница очень большая. Одно дело свести концы с концами, имея прожиточный минимум, и совсем другое – имея потребительскую дипломатическую корзину.

Минимальная потребительская корзина для дипломатов исчисляется для каждого государства пребывания в соответствии с инструкцией, утвержденной МИДЕИ и минфином. А для нас с вами вес минимальной корзины определяет статистика по своей методологии, без помощи минфина.

В случае необходимости (но не реже одного раза в пять лет) проводится перерасчет минимальной потребительской корзины дипломатов для каждого государства пребывания с целью индексации выплат в валюте. А вот нам не индексируют ни зарплаты, ни пенсии исходя из колебаний веса минимальной прожиточной корзины.

Вот куда, в том числе, бухают по 350 миллионов лей ежегодно через «дипломатические антенны». Именно так в законах о госбюджетах ежегодно именуются счета 0601 и 0602. А вам не хочется установить на своей крыше такую дипломатическую антенну?

Думитру БАРБАЛАТ