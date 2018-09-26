Опасный способ перевозки «тазика для дам» высмеяли жители Кишинева

Жуткая конструкция на крыше легкового автомобиля потрясла столичного водителя Романа Дмитриевича.

Экономный гражданин в Кишиневе решил использовать для перевозки крупногабаритных предметов совершенно неприспособленное для этой цели транспортное средство. Результат такого «творчества» оказался неоднозначным. Что это – патологическая экономность или вопиющее пренебрежение безопасностью других участников дорожного движения?

- Перевозчик 10. Уже на дорогах города, - подписал Роман Дмитриевич снимок, опубликованный в паблике «Город без маршруток».

Жителей столицы это зрелище как позабавило, так и возмутило. Некоторые отметили, что груз на крыше легковушки плохо закреплен и при малейшем срыве может стать серьезной угрозой для других автомобилистов. Но многие просто от души посмеялись. «Ни чё се, мигалка на крыше», «Ну ведь передавали дождь», «Тазик на тазике», «Похоже на горшок для цветка, видимо, он не просто любитель цветов, он профессионал», «Не, это он жене транспорт прикупил. Ща разгрузит и поедет за метлой», «Когда на встречке дамы, он ее снимает», - написали горожане в своих комментариях к фото.