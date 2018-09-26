Додон обсудил с послом России детали встречи с Козаком

Президент Молдовы провел рабочую встречу с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым. Об этом сообщил глава государства на своей странице в Facebook, пишет Sputnik.

«Дали высокую оценку прошедшему в Кишиневе молдо-российскому экономическому форуму, отметили повышенное внимание к нему как внутри страны, так и за ее пределами. Рассмотрели также актуальные вопросы внутриполитической повестки в Республике Молдова», — отметил Додон.