Додон обсудил с послом России детали встречи с Козаком

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Президент Молдовы провел рабочую встречу с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым. Об этом сообщил глава государства на своей странице в Facebook, пишет Sputnik.
«Дали высокую оценку прошедшему в Кишиневе молдо-российскому экономическому форуму, отметили повышенное внимание к нему как внутри страны, так и за ее пределами. Рассмотрели также актуальные вопросы внутриполитической повестки в Республике Молдова», — отметил Додон.
Провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.
Дали высокую оценку прошедшему в Кишиневе Молдо-российскому экономическому форуму, отметили повышенное внимание к нему как внутри страны, так и за ее пределами. Рассмотрели также актуальные вопросы внутриполитической повестки в Республике Молдова.
Обсудили детали запланированной на 26 сентября в Москве рабочей встречи Президента Республики Молдова со специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьером Дмитрием Козаком.
Кроме того, я проинформировал российского посла о предстоящей поездке в Душанбе, где 27-28 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств СНГ. «На полях» саммита пройдет ряд двусторонних рабочих встреч с некоторыми лидерами стран Содружества.
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