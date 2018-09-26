Главная Ирина Влах встретилась с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Башкан Гагаузии Ирина Влах провела встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. В ходе встречи российский лидер и глава Гагаузии обсудили вопросы, связанные с расширением поставок сельхозпродукции из автономии на рынок Российской Федерации. Башкан также проинформировала президента России о результатах наращивания межрегионального сотрудничества с российскими регионами в социально-экономической и гуманитарной сфере. Ирина Влах поблагодарила Владимира Путина за поддержку народа Гагаузии и выразила заинтересованность в развитии сотрудничества по всем направлениям.

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