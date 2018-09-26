26 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Ирина Влах встретилась с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
26.09.2018

Башкан Гагаузии Ирина Влах провела встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

В ходе встречи российский лидер и глава Гагаузии обсудили вопросы, связанные с расширением поставок сельхозпродукции из автономии на рынок Российской Федерации.

Башкан также проинформировала президента России о результатах наращивания межрегионального сотрудничества с российскими регионами в социально-экономической и гуманитарной сфере.

Ирина Влах поблагодарила Владимира Путина за поддержку народа Гагаузии и выразила заинтересованность в развитии сотрудничества по всем направлениям.


 
Количество просмотров:
73
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.