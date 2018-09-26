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Политика
Додон рассказал, когда Путин приедет в Молдову
26.09.2018

По словам главы молдавского государства, Владимир Путин может приехать в Молдову только после грядущих парламентских выборов, так как для проведения подобных визитов в стране должна быть политическая стабильность.

Об этом Игорь Додон заявил в ходе «прямой линии» на телеканале Accent TV.

«Я очень надеюсь, что наша встреча в Молдове состоится в 2019 году, или, позднее всего, в 2020 году. До тех пор мы проведём с президентом России больше встреч, как двухсторонних, так и в рамках международных платформ«, – отметил Додон.

По словам президента, ближайшая его встреча с Владимиром Путиным может состояться в Душанбе в период 27-28 сентября в рамках Саммита глав государств СНГ, в котором примет участие и глава молдавского государства. Кроме того, готовится официальный визит Игоря Додона в Москву, где также состоится беседа двух лидеров.


 
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