В мэрии рассказали, как пройдёт празднование Дня города

Кишинев готовится отметить очередную - 582 - годовщину. В ближайшие дни улицы столицы начнут украшать праздничной иллюминацией. А основные события развернуться 14 октября.

"Мы стараемся организовать праздник без излишних затрат. В каждом секторе будет организована свои территория для праздничной программы. В центре выставки-продажи развернуться от Измальской улицы до Петру Мовилэ", - сказал вице-мэр столицы Нистор Грозаву.

День города откроется торжественным богослужением в Кафедральном соборе. Затем состоится возложение цветов к памятнику Штефана чел Маре. Ярмарки народного творчества и художественные выставки раскинутся по всей центральной части столицы.

На площади Великого национального собрания установят большую сцену. Концерты фольклорных коллективов и исполнителей популярной музыки продолжатся до позднего вечера.

"Мы ходим и на выставки, и на парады народного костюма. Посещаем все мероприятия, которые проходят на нашей аллее. Приезжаем каждый год".

"Обязательно посещаем выставки народных мастеров и слушаем концерты. Это возможность хорошо отдохнуть. Надеемся, что с каждым годом праздник всё будет лучше".

Храмовый праздник Кишинёв отмечается в день Покрова Пресвятой Богородицы.