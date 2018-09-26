Советник президента Максим Лебединский подверг сомнению неподкупность министров

Советник президента Игоря Додона Максим Лебединский говорит, что назначение новых министров Сильвии Раду и Николая Чубука якобы является незаконным. Согласно порталу hotnews.md, он сомневается в их неподкупности. В то же время сам Лебединский несколько раз становился героем скандальных историй, о которых ранее писала пресса.

Так, в 2010, когда Лебединскому было 24 года, он получил лицензию адвоката и женился на дочери бывшего генерального прокурора Валерия Балабана. Балабан находился в поле зрения НЦБК, получив внушительное состояние, пока работал генпрокурором или советником бывшего президента Владимира Воронина.

Согласно порталу hotnews.md, Балабана обвиняют в махинациях с недвижимостью. Он, якобы, распорядился приобрести для прокуратуры аварийное здание за девять миллионов леев, что почти в четыре раза больше реальной цены. Таким образом, с 2006 по 2009-ый на покупку и ремонт этого здания Генеральная прокуратура потратила больше 24 миллионов леев. Тестю Лебединского грозит до десяти лет тюрьмы.

Кроме этого, в 2015, когда Максим Лебединский был юристом партии социалистов, в прессе появилась аудиозапись его разговора, который практически весь состоял из нецензурной брани.

Еще один скандал с участием Лебединского произошел в январе, когда власти Яловен решили провести ряд тематических мероприятий по случаю столетия объединения Бессарабии и Румынии. Об этой инициативе Максим Лебединский сообщил в Службу информации и безопасности.

Спустя несколько часов после обращения в СИБ стало известно, что Лебединский сам является гражданином Румынии. Паспорт этой страны он получил в 2013 году. Доказательства в фейсбуке опубликовал блогер Корнелиу Гандрабур.