"Хорошие дороги для Молдовы 2": в 2019 году построят и отремонтируют 2600 км дорог

Второй этап программы "Хорошие дороги для Молдовы" запустят в следующем году. Об этом объявил лидер деморатов Влад Плахотнюк по итогам еженедельного совещания в партии. Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры останется в числе приоритетов.

"Я попросил коллег из правительства начать подготовку нового этапа. В 2019 гому мы планируем отремонтировать и построить около 2600 километров дорог во всех районах страны. Это на тысячу километров больше показателя этого года, который уже был рекордным", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Также председатель Демпартии объявил, что доступ к водопроводу обеспечат по меньшей мере ста тысячам потребителей ежегодно. Это вдвое больше результата последних двух лет.

"Да, это большие цифры, превышающие чьи-то ожидания и амбиции. Но это возможно, если умеешь управлять государственными ресурсами. Демократическая партия доказала это конкретными цифрами и достижениями последних лет. Позволю себе повторить фразу, которая уже стала расхожей в Молдове: "Нравится нам эта власть или нет, надо признать - она действительно работает", - заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Лидер демократов отметил, что приоритеты определяются пожеланиями жителей страны, озвученными на встречах в селах.

"Один из сельчан, Леонид Чеботарь - у которого, кстати, отличное вино - поднял ряд вопросов, которые беспокоят людей. В частности, проблему реализации сельхозпродукции, о которой нашим коллегам говорили и в других городах и селах. Поиском решения это проблемы займутся в правительстве. Надеюсь, это решение представят уже через неделю", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Влад Плахотнюк уточнил, что с 2009 по 16 год в стране ремонтировали в среднем 140 километров дорог ежегодно. В 2018 - 1600 километров, то есть в 12 раз больше. Доступ к водопроводу за семь лет получали около семи с половиной тысяч потребителей ежегодно. А за последние два года - более 106 тысяч.