Как встретили Сильвию Раду в Минздраве?

После церемонии вступления в должность Сильвия Раду встретилась с коллективом Министерства здравоохранения, где премьер-министр Павел Филип представил ее сотрудникам.

Бывшего министра Светланы Чеботарь на этой встрече не было. Сильвия Раду отметила в своем выступлении, что еще не готова объявить о своих приоритетах в качестве министра. Между тем сотрудники министерства надеются, что Раду продолжит реформы сферы здравоохранения.

«Я думаю, что она тот самый человек, который нам нужен во главе министерства, человек, который имеет очень большой управленческий опыт, сумел многое доказать в своей жизни», – заявил премьер-министр Павел Филип.

Премьер-министр говорил и о том, чего он ждет нового министра: «Одна из моих целей с самого начала, и я очень надеюсь, что будет доведена до конца – это реформа здравоохранения».

«Я представлю эти три приоритета, но не сегодня, потому что они существуют в том виде, как они были сформулированы до сих пор. Я хочу составить свое мнение по этому вопросу, и когда оно будет, я представлю его вам», – уточнила министр здравоохранения Сильвия Раду. Сотрудники учреждения е ожидают, что новый министр продолжит реформы: