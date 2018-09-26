Додон: Молдова как страна без России не выживет

Молдова не выживет без России, так как тесно связана с Российской Федерацией в стратегическом плане, в экономической, энергетической и социальной сферах. Об этом Игорь Додон заявил во вторник вечером в ходе прямой линии на одном из частных телеканалов.

"Я считаю, что без России, без хороших стратегических отношений с РФ, Молдова как страна не выживет, — сказал Додон. — Потому что экономически для нас это рынок сбыта, и мы наши агропромышленные товары не продадим на другие рынки, так было, есть и будет", — заявил глава государства, подчеркнув, что Молдова получает российские энергетические ресурсы по доступным ценам. "Кроме того, в России трудятся порядка 600 тысяч молдаван, которые ежегодно присылают домой около одного миллиарда 200 миллионов долларов", — отметил он.

"И третий момент — без России мы не объединим страну. Поэтому мы будем дружить с Россией на основе наших национальных интересов. При этом наши национальные интересы часто совпадают с интересами России", — заявил президент Молдовы.