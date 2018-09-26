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Экономика
Ионицэ: Рекордная цена на нефть может вызвать рост цен на топливо в Молдове
26.09.2018

Цены на нефть на европейском рынке достигли самого высокого уровня за последние четыре года - 81,92 доллара США за баррель, пишет в своем блоге экономический эксперт Вячеслав.

Также в сентябре ожидается небольшое снижение курса молдавского лея по отношению к доллару, с 16,6 MDL / USD в августе  до 16,8 MDL / USD в сентябре. Вместе эти не совсем благоприятные процессы приведут к росту цен на топливо по меньшей мере на 10%, пишет viitorul.org.  

"Это увеличение будет оказывать давление на цены на бензин, которые будут иметь тенденцию к повышению на 3-4% или 50-70 банов за литр.Если тенденция роста цен на нефть продолжится с одновременным снижением курса лея по отношению к доллару, то есть риск роста цен на импортируемый природный газ, что приведет к возможному повышению тарифов для конечных потребителей", пишет Ионицэ. 


 
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