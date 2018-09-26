Додон направил в Россию запрос на освобождение от пошлин товаров из Молдовы

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Игорь Додон направил в Россию запрос на освобождение от пошлин ряда категорий продовольственных товаров из Молдовы. Об этом президент РМ сообщил в ходе прямой линии на телеканале Accent TV.
Глава государства заметил, что итоги рассмотрения в России этого запроса станут известны во время его визита в Москву. По мнению президента Молдовы, технические процедуры по снятию пошлин могут быть завершены за несколько месяцев.
Напомним, что торговые отношения между Молдовой и Россией осложнились после вступления в силу соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, что нарушило сложившуюся систему экономического сотрудничества нашей страны с государствами Таможенного союза и СНГ.
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