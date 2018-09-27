О недопустимости ползучей реабилитации нацистских преступников

Председатель партии PAS Майя Санду выступила с публичной позитивной оценкой деятельности нацистского палача, кровавого диктатора маршала Иона Антонеску. Санду, в частности, заявила, что Антонеску является исторической личностью, которой присуще, в том числе, и что-то «хорошее».

Прошла неделя, но Майя Санду не сделала ни одного уточнения на этот счет. Она не извинилась перед теми, кто пережил Холокост в Бессарабии, перед потомками жертв Антонеску. Она даже не попыталась отвести от себя подозрения в симпатиях к нацистской идеологии.

Нас очень смущает не только затянувшееся молчание Майи Санду, но и немота ее политических партнеров, в частности – ЛДПМ и Платформы «ДА». Ни одной попытки дезавуировать комплиментарные заявления Санду в адрес Иона Антонеску от них так и не последовало. Означает ли это, что они разделяют позицию Майи Санду по отношению к кровавой деятельности нацистского военного преступника Антонеску? Если это так, то речь идет о целом профашистском заговоре, который, на наш взгляд, обязан заинтересовать прокуратуру.

Мы расцениваем подобные безответственные и опасные декларации как ползучую реабилитацию фашистских преступников и фашистской идеологии национального и рассового превосходства, человеконенавистничества, войны. Ничего «хорошего» о военном преступнике, по приказам которого были уничтожены сотни тысяч людей нормальный, вменяемый человек сказать не может. А Майя Санду – смогла. В свое время столь же позитивно деятельность Иона Антонеску оценивал еще один «исторический» персонаж – Адольф Гитлер.

Теперь и нам, и молдавскому обществу, и внешнеполитическим партнерам Молдовы должно стать абсолютно понятно, какую политику намерена проводить Санду в случае прохождения в парламент. Мы глубоко убеждены, что после этого ни она, ни ее партия не имеют никакого морального права называться ни «проевропейской», ни «политической».

Нельзя прощать политикам, выражающим симпатии фашистским диктаторам. Нельзя позволять им, прикрываясь проевропейскими лозунгами, насаждать межнациональную рознь, вражду и ненависть в нашем многонациональном обществе. Нельзя способствовать пусть даже частичной реабилитации таких негодяев как Антонеску. Во всем мире это честно называется неонацизмом.

Партия ШОР в категоричной форме расценивает сами заявления Санду, а также отсутствие раскаяния с ее стороны и со стороны ее политических партнеров, как недопустимые и чрезвычайно опасные. Мы обращаемся к компетентным органам Республики Молдова, посольствам, аккредитованным на территории нашей страны, международным правозащитным и антифашистским организациям с требованием дать правовую и моральную оценку непозволительным декларациям лидера одной из политических партий Республики Молдова. Рассчитываем на то, что эта реакция последует, невзирая на субъективные политические предпочтения общественных организаций и дипломатического корпуса.

Фашизм не пройдет!

Из сообщения Facebook