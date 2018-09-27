Вышел в свет первый гид по молдавским винам

Вышел в свет первый гид по молдавским винам. В нем собрано описание 50 винных марок от 20 производителей. "Представлены белые и красные вина, розовые, игристые, сладкие.

По разным ценам", - сказал разработчик "Винного гида" Андрей Чиботару. Описание вин сопровождается рекомендациями о закусках, которые авторы гида выбрали из национальной кухни.

"Винный гид - своеобразный инструмент общения между производителями и потребителями. Ведь 85% наших вин идут на экспорт", - сказал директор Агентства винограда и вина Георге Арпентев.

Первое издание винного гида вышло на румынском языке. Но вскоре появится и английская версия. "Надеюсь, эти вина появятся в гостиницах, ресторанах, во всех заведениях, куда приходят туристы.

А также, при посредничестве наших посольств, на рынках многих стран", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич