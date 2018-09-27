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Происшествия
Секс с новой знакомой закончился драматично для молодого мужчины из Кишинева
27.09.2018

Уроженка Теленештского района стала фигуранткой уголовного дела после бурной вечеринки с новым знакомым в Кишиневе.

24-летняя девушка познакомилась с парнем в увеселительном заведении на Баюканах. Молодые люди выпили. После этого молодой человек пригласил девушку к себе домой продолжить вечер в более интимной обстановке. Новая знакомая согласилась.

Парень привел девушку к себе домой. Парочка до утра занималась сексом. Когда рассвело, гостья ушла. 

Молодой человек пришел в себя после бурной ночи и обнаружил отсутствие ценных вещей в своей квартире. Гостья украла три мобильных телефона марок «Samsung» и «Xiaomi», золотую цепочку и деньги. Стоимость похищенного составила 26 тысяч леев. 

Парень сразу отправился в полицию писать на свою ночную пассию заявление. Правоохранители задержали девушку. Выяснилось, что его знакомая уже имеет судимость за подобные преступления. Всё похищенное у нее изъяли, теперь ей грозит наказание за кражу до 4 лет лишения свободы.


 
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