Посольство Франции выжили из офиса

Посольство Франции в Молдове переехало в новый офис. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

С 27 сентября посольство начнет работу по адресу ул. Букурешть, 106 (угол улицы им. Сергея Лазо).

В сообщении отмечается, что консульские услуги гражданам РМ теперь будут оказываться консульством Франции в Румынии. Посольство в Кишиневе будет по-прежнему обеспечивать консульскую защиту граждан Франции, проживающих в РМ.

Для получения консульских услуг гражданам РМ следует обращаться в консульский отдел посольства Франции в Бухаресте, расположенного по адресу ул. генерала Кристиана Телла 6, сектор 1 или по телефону (0040-21) 303 10 00.

Несколько лет назад возник скандал вокруг строительства высотного жилого дома, окна которого выходят во двор посольства Франции. Дипломатическое представительство неоднократно обращалось к властям Кишинева с просьбой принять меры, так как строительство создавало проблемы в работе дипломатов. В Кишиневе даже ходили слухи, что Франция рассматривает возможность закрытия посольства в Молдове. В конечном итоге дипломатическое представительство вынуждено было переехать в другой офис.

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