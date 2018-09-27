Опубликованные вчера результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы (ПСРМ – 47,3%, ПДС – 15,4%, ДПМ – 14,5%, ППДП – 13,7%), свидетельствуют о том, что электорат Республики Молдова все еще разделен на два больших лагеря – прозападный (правоцентристский) и провосточный (левый). Об этом говорится в анализе, опубликованном на www.coment.md.

По данным источника, «в то время как на левом фланге ПСРМ завладела симпатиями почти всего электората, у партий правого толка с этим некоторые сложности».

В анализе говорится, что «стратегия ПСРМ позиционировать себя по одну сторону баррикад, сместив всех остальных с шансами попасть в парламент по другую сторону, очень эффективна». «Эта стратегия проявляется и в акциях протеста, которые социалисты в последнее время проводят под антиправительственными лозунгами», – уточняет источник.

По мнению автора, еще одним выводом является и то, что «на результаты опроса, в определенной мере повлиял и мощный старт ПСРМ в новом политическом сезоне». «ПСРМ является единственной партией, которая уже начала назначать своих кандидатов по одномандатным округам, давая избирателям возможность познакомиться с ними заранее», – говорится в материале.

Еще одним выводом является и то, что «на результаты опроса, скорее всего, повлияла и пассивность проевропейских правых партий». «В последнее время они практически исчезли из общественной жизни. Они эпизодически организовывают небольшие протесты, но не предлагают решений в важных для общества областях, как например экономика или социальная сфера», – утверждает автор.

Кристина Пендя