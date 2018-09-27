Игорь Додон направил в Россию запрос о снятии пошлин на товары из Молдовы

По словам главы государства, он направил в Россию запрос на освобождение от пошлин ряда категорий продовольственных товаров, передает sputnik.md.

Об этом президент сообщил вчера, в прямом эфире на телеканале Accent TV.

«Буду убеждать наших российских партнеров снять пошлины на плодоовощную продукцию, речь идет о некоторых категориях товаров, в том числе яблоки, наши консервы и винодельческую продукцию», — сказал Додон.

Глава государства заметил, что итоги рассмотрения в России этого запроса станут известны во время его визита в Москву. По мнению президента Молдовы, технические процедуры по снятию пошлин могут быть завершены за несколько месяцев.

Напомним, что торговые отношения между Молдовой и Россией осложнились после вступления в силу соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, что нарушило сложившуюся систему экономического сотрудничества нашей страны с государствами Таможенного союза и СНГ.