Почему мы не с Молдовой

Иногда среди некоторых недовольных граждан, особенно молодых, можно услышать вопрос: "Зачем мы отделились от Молдавии? Были бы вместе, глядишь, жили бы лучше. Тем более они идут в сытую Европу, а мы - изгои..."

Действительно, наша республика переживает не самые лучшие времена: сохраняется значительный уровень безработицы, высокие цены и низкие зарплаты, вынуждающие немало людей зарабатывать за границей. Все это вызывает справедливое недовольство граждан. Однако было бы ошибочно думать, что причина - в нашем "разводе" с Кишиневом и статусе "непризнанных".

Да, Молдавия получает денежные транши от МВФ и Евросоюза. Да, она подписала Договор об Ассоциации с Брюсселем. Да, рынки богатой Европы открыты для нее. Лишь одна деталь портит эту благостную картину: Молдавия имеет абсолютно такие же проблемы, что и мы. Ну разве что масштаб более ужасающий...

Если сравнивать один из основных экономических показателей - ВВП на душу населения, то можно обнаружить, что, по данным МВФ, в 2017 году экономика ПМР...превосходила экономику Молдавии (1957 и 1805 долл. США соответственно)! (http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-na-dushu-naseleniya-2017, http://newspmr.com/novosti-pmr/ekonomika/17787)

Но это лишь цифры, интересные экономистам. Нас, простых граждан, волнует другое - как наши соседи живут в "евроинтеграции"? Ответ - в одной из свежих новостей информагентства Reuters: "США приняли больше молдавских беженцев, чем сирийских". (https://point.md/ru/novosti/obschestvo/reuters-ssha-priniali-bolshe-moldavskikh-bezhentsev-chem-siriiskikh) Заметьте, речь лишь о беженцах, а не эмигрантах! По данным же молдавских социологов, в мае текущего года страну хотели временно или навсегда покинуть... 56,3% опрошенных (https://eho.md/2018/09/10/analitika-moldova-umiraet-den-za-dnem/).

Пожалуй, этот шокирующий факт мог бы стать жирной точкой в сомнениях о том, жили бы мы лучше в Молдавии. Но стоит отметить еще одну вескую причину нашего "развода": уже в начале 90-х можно было понять, куда приведет Молдавию ее свежеиспеченная элита с националистическими лозунгами; 2009 год, когда начался откровенный грабеж молдавского народа "проевропейскими" властями, лишь подтвердил правильность нашего выбора...

Вот поэтому мы не с Молдавией.

Екатерина Бородина