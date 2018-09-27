Продажа «Air Moldova»: симуляция, комбинация или некомпетентность?

В конце июля стало известно о намерении правительства продать с молотка ряд крупных госпредприятий, в том числе авиакомпанию «Air Moldova». Ее доля на отечественном рынке авиаперевозок составляет около 44,4 процента. Это первая попытка продать известное предприятие. Стоимость его активов оценена примерно в 2,5 миллиона долларов, при этом уставной капитал компании более чем в шесть раз больше.

Генеральный директор агентства публичной собственности Молдовы Владимир Балдович на пресс-конференции объяснил низкую цену тем, что инвесторы должны будут оплатить долги компании – свыше 1,3 миллиарда лей. Он также отметил, что все последние годы компания несла убытки, решение о приватизации было принято еще в 2008 году, но ничего не предпринималось.

4 сентября закончился срок приема документов у желающих приобрести это предприятие. Откликнулся лишь один инвестор. АПС не раскрывало его данные, хотя обязано было это сделать в течение десяти дней. Зато стало известно, что «Air Moldova» хочет приобрести вторая по величине авиакомпания Румынии «Blue Air», чья доля на рынке авиаперевозок в соседней стране - около 21 процента. Агентство публичной собственности эту информацию не подтвердило, но и не опровергло, сообщив лишь, что конкурсная комиссия еще не созывалась и тендер не проводился.

Между тем эксперты удивлены методами и сроками продажи этого предприятия. Олег Тофилат, бывший госсекретарь минтранса, входивший ранее в админсовет ГП «Air Moldova» считает некорректной процедуру подготовки к продаже госсобственности. Об этом он заявил в ходе передачи «Cutia Neagră» на телеканале TV8. Прежде всего, он отметил, что срок подачи документов для участия в аукционе - 27 июля - 4 сентября. «Август - самый неудачный месяц для реализации серьезных проектов, - пояснил эксперт. – И ни одна влиятельная компания не согласится участвовать в приватизации крупного предприятия без предварительного ознакомления с финансовыми и прочими подробностями. Правительство должно было за полгода до продажи объявить о намерениях и сообщить условия. Два года лишь муссировались слухи».

По мнению Тофилата, при подготовке к процессу продажи предприятия с самого начала был допущены ряд отклонений и нарушений: «Такое впечатление, что решение о продаже «Air Moldova» ночью пришло кому-то в голову, - сказал он. - Об этом не говорили в начале года или при обсуждении госбюджета. Проигнорировали 44-ю статью закона об администрировании и приватизации публичной собственности: приватизация объектов госсобственности особой важности в обязательном порядке проводится с привлечением независимых консультантов. Они помогают в подготовке индивидуальных проектов, которые затем утверждаются правительством и являются своеобразной гарантией честной сделки. Судя по тому, что это не было сделано, правительство не считает «Air Moldova», входящую в пятерку топовых госпредприятий страны, объектом особой важности. И третье: в представленных на сайте АПС документах о продаже предприятия информация только на румынском языке. Ни один крупный зарубежный инвестор не согласится участвовать в сделке в подобных условиях. Все это вызывает вопросы по поводу истинной цели организаторов аукциона».

Эксперт отметил и отсутствие данных о нынешней ситуации на ГП «Air Moldova». Не было представлено ни одного отчета независимых аудиторов, по которым можно было судить о финансовом положении авиакомпании. Между тем ситуация неблагоприятная: долги достигли 1,2 миллиарда лей и нарастают как снежный ком.

Первой тревогу забила Счетная палата еще при Серафиме Урекяне. В мае 2012 года аудиторы рассказали о серьезных финансовых нарушениях в работе«Air Moldova», выявленные в ходе проверки в 2010-2012 годах. Авиакомпания существенно увеличила расходы, одновременно более чем вдвое снизив уровень рентабельности. За два года 79 миллионов лей (около 7 миллионов долларов по тогдашнему курсу) потратили на выплату премий и бонусов. Руководители подразделений сами себе повышали зарплаты на сотни тысяч лей и совершали дорогие путешествия, даже заведующая столовой летала по всей планете за государственные деньги.

Аудиторы были удивлены и фактом отсутствия в документах одного самолета. Были выявлены и другие различия между данными бухучета и инвентаризационными списками. В то же время 94 процентов основных средств находились в залоге под кредиты. Эти и другие нарушения влияли на структуру тарифов, которые, по мнению аудиторов, формировались произвольно и непрозрачно. Беспечную жизнь руководителям обеспечивали пассажиры, с которых взимались дополнительные сборы.

По сведениям, представленным на заседании главой СП Серафимом Урекяном, сбор за авиационную безопасность составил 2,5 евро с человека, плата за обслуживание пассажиров – 6,2 евро с человека по прибытии и по отправлении, сбор за модернизацию аэропорта – 9 евро по отправлении, плата за взлет и посадку – 7 евро за тонну массы самолета.

В ходе дискуссии о снижении поборов с пассажиров один из руководителей авиаперевозчика заявил: «Авиация – не дело первой необходимости, как троллейбусы для пенсионеров, вода, газ и так далее. Авиация – способ сократить время для тех, кто этого желает. И эти люди хотят быть в безопасности. Поэтому нереально говорить о снижении цен на самолет как на маршрутки». Урекян резко возразил: «Вы нам тут мораль читаете и учите, что мы должны летать в Бухарест за 360 евро. Легче арендовать ишака и добраться туда за 24 часа».

После аудиторской проверки ситуация в «Air Moldova» стабилизировалась, появились положительные сдвиги. В 2013 и 2014 годах прибыль предприятия составила 1,1 и 1,8 миллиона. Но затем пошли огромнейшие убытки. По мнению Олега Тофилата, это произошло после того, как кресло министра транспорта занял ставленник Демпартии: «ДПМ практически руководила «AirMoldova». Появились заведомо убыточные авиарейсы – такие, как к примеру, в Одессу и в Киев, их помпезно открывали, заведомо осознавая нехватку пассажиров. Полупустые лайнеры летали и по другим направлениям, а долг рос как на дрожжах. В то же время на молдавском рынке авиаперевозок появилась фирма «Fly One», принадлежащая супруге бывшего министра транспорта Владимира Чеботаря. Она довольно быстро получила выгодные направления, в том числе и в Москву». После скандальных разоблачений в СМИ по поводу лоббирования минтрансом фирмы «Fly One» министр покинул свой пост. Сейчас Владимир Чеботарь – один из заместителей Плахотнюка в Демпартии.

За последние три года долги «Air Moldova» выросли в два раза, достигнув 1,3 миллиарда лей. И они будут расти, убежден Олег Тофилат: «Численность коллектива «Air Moldova» - свыше 540 человек, все с достаточно высокими зарплатами. Хватило бы 420 человек. У предполагаемого инвестора, естественно, появятся проблемы с массовыми увольнениями, и не только. Трудно предположить, что кто-то серьезно хочет навести порядок. По всей видимости, симулируют желание продать «Air Moldova» или готовится какая-либо хитрая комбинация. Не исключаю и некомпетентности тех, кто занимается приватизацией».

Николай МЕНЮК

К фото:

У «Air Moldova» всего семь лайнеров, из которых четыре в лизинге. Ее активы – свыше миллиарда лей. Средняя зарплата на предприятии – 23 тысячи лей. Социальный капитал - свыше 301 миллиона лей. Государство предполагает выручить от продажи 48 миллионов лей.