Никитуш, о новом проекте ДПМ: «Так я понимаю объявление Влада Плахотнюка»

«Будущая политическая конфигурация парламента Республики Молдова зависит от политической окраски районов, и от того, кого политические партии назначат кандидатами в округах, и от того, что политики сделают для людей на селе, где живет большинство населения страны», – считает журналист Виктор Никитуш.

Как сообщает ТРИБУНА, в своем блоге Никитуш утверждает, что он заметил, что «мало молдавских партий поняли, что Молдова это не только Кишинев».

«Мало политиков поняли, что есть необходимость в адаптации сел Молдовы к требованиям XXI века. Только ДПМ это сделала. Так я понимаю объявление лидера демократов Влада Плахотнюка о подключении 100 000 жителей сел к водопроводу. Эта цифра в два раза превышает количество тех, кто был подключен к водопроводу в 2018 году. Является ли это просто предвыборным обещанием?

Достижения кабмина Филипа свидетельствуют о том, что и предвыборные обязательства могут быть приняты во внимание. Объясняю. В 2017 году было отремонтировано около 190 км дорог, более 400 км находятся в процессе реабилитации с помощью внешних партнеров. В 2018 году стартовала программа «Хорошие дороги для Молдовы», в рамках которой уже отремонтировано около 1200 км дорог в сельской местности. Такого в современной истории Республики Молдова не было. Павел Филип изменил механизм использования денег из Дорожного фонда. Половина денег фонда идут населенным пунктам и районам.

В 2017 году это было около 35 млн. евро. Также в 2017 году в селах Молдовы было вновь открыто и обновлено более 20 пунктов экстренной медицинской помощи. Кабинет Филипа проиндексировал все пенсии на 6,8%. Повышение получили более 700 000 пенсионеров, а более половины из них живут в молдавских селах. Минимальная пенсия возросла до 1026 леев. 48 000 пенсионеров получают больше на 200 леев. С 1 января 2018 года 120 000 бюджетники стали получать на 10% больше», – пишет журналист.

Никитуш также отметил, что все это и является европейским развитием страны. «ДПМ поняла, что Молдова это не только Кишинэу, и хотелось бы, чтобы это поняли и другие партии», – отметил он в заключение.

Кристина Пендя