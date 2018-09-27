Покупка лекарств превратилась в пытку для русскоязычных граждан Молдовы

Правительство Молдовы осуществляет дискриминацию русскоязычных сограждан, отказывая им в праве получать информацию на русском языке.

Одной из наиболее острых проблем оказалась инструкции к лекарствам. Для многих пожилых людей, не знакомых со специфической лексикой по фармакологии на молдавском языке, приобретение и использование жизненно необходимых медикаментов превратилось в настоящую пытку. Русскоязычные граждане Молдовы дискриминируются и при взаимоотношении с органами власти.

- Инструкций к лекарствам на русском языке как не было, так и нет. При получении паспорта русскоязычным не оставляют в нем отчество. Во всех государственных ведомствах, которые подчиняются этому правительству и парламентскому большинству, как правило, отказываются предоставлять информацию на русском языке. Опции «русский язык» нет даже на сайте парламента. А вместо молдавского языка написан румынский язык, хотя в статье 13 Конституции записано, что государственный язык в РМ - молдавский, - отметил представитель Общественной палаты при президенте Молдовы Сергей Мишин.

По его словам, спикер Андриан Канду при встречах со своими европейскими коллегами говорит об отсутствии проблем использования русского языка в Молдове.

- Канду постоянно и на всех углах твердит: «У нас нет никаких проблем с русскоязычными соотечественниками». Спешу его разочаровать - проблемы есть, они серьезны и никак не разрешаются на протяжении многих лет, - возмутился Мишин.

Общественник напомнил, что еще в 2016 году представитель ООН Рита Ежа подготовила исследование по ситуации с соблюдением прав этнических меньшинств в Молдове. Тогда Канду заверил ее, что правительство учтет предложения ООН. Но с тех пор прошло два года, а сам документ не был даже обнародован.

- Этот документ до сих пор не предан гласности. Между тем, власть идет в вопросе дискриминации русскоязычных налогоплательщиков дальше - не выполняет положения и Соглашения об ассоциации с ЕС. В Европе права национальных меньшинств четко соблюдаются и контролируются, в отличие от Молдовы. Вы предлагаете гражданам участвовать в обсуждении законопроектов, включенных в повестку дня парламента, но эти документы существуют лишь в румынской версии. Причем тот румынский, который используется в парламенте, часто не понимают даже многие молдаване, - заявил Мишин.

Он отметил, что оптимальным разрешением языкового вопроса может стать закрепление за русским языком статуса официального языка межнационального общения. По его словам, Общественная палата при президенте Молдовы займется на постоянной основе мониторингом ситуации с использованием русского языка в стране.

- Мы будем отслеживать действия власти и указывать на ее злоупотребления в языковом вопросе не два или три месяца, а постоянно. И будем отстаивать право молдаван говорить на молдавском государственном языке, а всех этносов - общаться на их родных языках, получая доступ к информации на русском, - сообщил общественник.

Накануне парламент Молдовы обвинили в дискриминации русскоязычных граждан страны. К такому выводу пришел Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, созданный парламентом Молдовы. Так, сайт законодательного органа переводится на румынский, английский и французский, но не на русский язык.