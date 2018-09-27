Дешевле ехать в Бордо: В гостиницах Кишинева на День вина остались номера только за 2000 евро

Несмотря на сумасшедшую стоимость номеров в отелях, в Молдову едет все больше туристов, в том числе из тех стран, из которых раньше особо не ездили.

Вы думаете, что в Цюрихе, Осло и Нью-Йорке дорогие отели? Вы просто не бывали в кишиневских! По данным гостиничного портала HRS, номер в «Большом яблоке» (The Big Apple) в среднем стоит 306 долларов. Подумаешь! В кишиневском отеле, расположенном в 2 км от «Молдэкспо», например, 3 ночи проживания стоят 2250 евро. Правда, речь идет о датах с 5 по 8 октября, когда в Кишиневе будут проходить Национальные дни вина. Подобные цены и в других четырех- и пятизвездочных гостиницах молдавской столицы, в которых еще есть места. А в отелях с более демократичными ценами мест нет. Номера на первые числа октября давно проданы, ведь бронировать их начали еще в январе! Теперь большинство гостиниц заполнены.

- Иностранцы делают все заранее, - рассказывает «Комсомольской правде» в Молдове представитель туристического агентства My Planet Tour Наталья Лопухова. - Туристические фирмы имеют договора с гостиницами по ценам, которые дают турфирмам. В течение лета мы это продаем, а тем, кто решил приехать на День вина внезапно, дают общие цены, которые, конечно, гораздо выше. И это логично — не забронировали заранее, тогда у стойки придется заплатить дороже.

Иностранцев молдавские цены не пугают

По словам Натальи Лопуховой, иностранцев при этом наши цены на проживание в отелях не пугают. Мы говорим об организованном туризме, когда туристы приезжают в Молдову через турфирмы.

- На цены в отелях не жалуются. Не было таких жалоб в моей практике. Да и вообще - ни на что не жалуются, им все нравится! Ну, может, только немцы на дороги жаловались, но мы и так знаем про наши дороги. А в остальном – они под впечатлением, - отметила работник турагентства.

Так же, как и у наших туристов, предпочтения у иностранных — разные.

- Кто-то выбирает три звезды, средненькие отели, а кому-то нужен all-inclusive. Люди везде одинаковые. На День вина те, кто хочет заплатить дешево, могут остановиться в хостелах, - говорит Наталья Лопухова.

По ее словам, в рамках организованного туризма, туристы обычно не приезжают только на праздник вина, а приезжают на 3-5 дней и даже на неделю.

Иностранцев молдавские цены не пугают

- Мы в постоянной переписке с зарубежными туристическими фирмами. Мы их обязательно оповещаем, что в Молдове будет отмечаться День вина, но обычно фирмы организовывают не просто визит на День вина, а туры. Например, туристы могут на Украину поехать, а потом и в Молдову на День вина. Иногда не получается попасть именно на эти дни. У меня латыши в этом году не попадают из-за самолета, но все равно приедут в страну.

Наталья отметила, что с каждым годом число туристов, которые приезжают с визитом в нашу страну, а также на праздник вина растет. В этом году наша страна стала интересна голландцам и австрийцами. Она объясняет это тем, что люди находят все больше информации в интернете.

С каждым годом растет число туристов, которые приезжают на праздник вина

А как же привлекательность страны?

И все же, в голове не укладывается, как в самой бедной стране Европы, с самыми плохими дорогами в мире, цены на отели выше, чем в самых дорогих городах планеты?! Иностранцы, может, и не жалуются из приличия, но сложно представить, каким образом можно повысить привлекательность нашей, и так не сильно привлекательной, страны четырехзначными ценами в отелях. Что такого особенного они могут предложить? Может, они обрели мировую известность тем, что в них останавливались королевские семьи, выдающиеся личности? Может, из их окон великие художники писали картины, а где-то писались великие романы? Или там решалась судьба мира?

КАК БЫЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ

В 2017 году Национальные дни вина прошли 7-8 октября. Страну тогда посетили 44,5 тысячи туристов. Среди гостей было много граждан США, Румынии, Украины, России, Китая, Японии, Турции, Франции, Германии, Чехии и других стран ЕС. Было продано 58 тысяч бутылок вина, а на дегустацию было отдано 48 тысяч бутылок. Правда, годом ранее продажи были вдвое выше - 115 тысяч бутылок.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ