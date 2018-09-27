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Общество
Тротуары проспекта Штефана чел Маре в Кишиневе превратились в парковку
27.09.2018

При ремонте улицы не был учтен менталитет наших граждан.

Сегодня на большей части тротуаров главной улицы молдавской столицы - проспекта Штефана чел Маре - пройти пешеходу невероятно сложно, особенно, если человек передвигается на коляске. Не прошло и года после ремонта, как тротуары улицы стали превращаться в одну гигантскую парковку. Многие водители не только оставляют свои автомобили, перегородив пешеходам путь, но и курсируют по тротуарам, как по проезжей части.

Полиция не в силах, по всей видимости, навести порядок. А наши сограждане привыкли парковаться прямо у дверей офиса или заведения, куда они направляются.

Пройти пешеходу не везде легко по Штефана чел Маре
Фото: Из архива "КП"

Все сводится к тому, что при ремонте улицы, который был закончен не так давно, не учитывался менталитет граждан Молдовы. Иначе бы отделили тротуар от полосы для парковки высоким бордюром или забором. Кстати, паркуются автомобили и на велосипедной дорожке. Зачем ее делали?! В тех местах, где бордюр все-таки сделали, такого беспорядка, как на остальной части улицы, нет.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ


 
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