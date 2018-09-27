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Политика
Министр иностранных дел Тудор Ульяновский встретился с Дональдом Трампом на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
27.09.2018

Министр иностранных дел Тудор Ульяновский, прибывший в составе молдавской делегации на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Глава Белого дома организовал протокольную встречу с представителями стран-участниц ассамблеи.

Кроме того, Ульяновский пообщался с вице-президентом США Майком Пенсом и послом США в ООН Ники Хейли. Они подтвердили, что поддерживают реформы, проводимые в нашей стране.

В пятницу с трибуны Объединенных Наций выступит премьер Павел Филип. В работе Генассамблеи, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке, принимают участие представители 193 стран- членов ООН.


 
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