Министр иностранных дел Тудор Ульяновский встретился с Дональдом Трампом на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Тудор Ульяновский, прибывший в составе молдавской делегации на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Глава Белого дома организовал протокольную встречу с представителями стран-участниц ассамблеи.

Кроме того, Ульяновский пообщался с вице-президентом США Майком Пенсом и послом США в ООН Ники Хейли. Они подтвердили, что поддерживают реформы, проводимые в нашей стране.

В пятницу с трибуны Объединенных Наций выступит премьер Павел Филип. В работе Генассамблеи, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке, принимают участие представители 193 стран- членов ООН.